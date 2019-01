Artesans veuen "necessària" una renovació del Mercat de Nadal de Palma perquè "no atreu suficient públic"

Publicado 17/1/2019 17:42:47 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gremi d'Oficis Artesans de Balears ha afirmat aquest dijous que veu "necessària" una renovació del Mercat Artesanal de Nadal i ha afegit que la convocatòria "no aconsegueix atreure suficient públic".

En un comunicat, la presidenta de l'entitat, Maria Oliver, ha instat l'administració a tenir "una major implicació" per "ajudar el sector a ser més competitiu.

En aquest sentit, els artesans destaquen l'"escassa publicitat" per part d'Ajuntament de Palma i la "falta" d'un programa d' "activitats dinàmiques" com les "principals causes" per les quals l'associació no ha obtingut millors resultats aquest any.

Des del gremi d'artesans han destacat la "necessitat" que les casetes estiguin "més integrades" en l'ambient i han proposat "horaris més flexibles" de cara a les futures edicions del mercat.

PREMIS ARTESANALS

D'altra banda, el Gremi d'Artesans ha guardonat a l'artesana Fina Seguí amb el 'premi a la trajectòria professional' pel seu mètode de la vidreria de candilón, "una tècnica que només realitzen dues persones a Mallorca". A més, els artesans han reconegut a Ana Sánchez amb el premi al 'millor producte artesà i disseny de Mallorca 2018' pel seu collaret 'Centelleigs de Mar'.