Atorguen 200.000 euros per millorar les condicions dels refugiats en Tindouf

Publicado 26/4/2019 14:30:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres una subvenció de 200.000 euros per a un projecte de millora de les condicions de vida de la població refugiada en els campaments de Tindouf, així com per a la sensibilització, incidència política i mobilització social de la població balear amb el conflicte sahrauí.

La portaveu de l'Executiu autonòmic, Pilar Costa, ha explicat en la roda de premsa posterior al Consell de Govern que es tracta d'una ajuda econòmica que permetrà garantir la continuïtat d'aquest projecte que desenvolupa l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de Balears des de 1987 i que compleix els objectius marcats en el Pla Director de la Cooperació 2016-2019.

El projecte es desenvolupa a través del programa 'Vacances a Pau', 'Accés a la Salut' per recolzar el sistema de salut de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) i un programa de sensibilització social de la població balear cap al conflicte sahrauí.

L'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears és una organització no governamental sense ànim de lucre que fa 30 anys que promou el coneixement en Balears de la situació que viu el poble sahrauí.