Autoritzen 1,25 milions per a formació d'investigadors en centres i empreses de Balears

Publicado 26/4/2019 14:32:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autoritzat una despesa d'1,25 milions d'euros per al període 2020-2024 destinat a la convocatòria d'ajudes per formar personal investigador en centres R+D i empreses de Balears, així com per a subvencions per a taxes acadèmiques.

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha explicat en la roda de premsa posterior al Consell de Govern que l'objectiu d'aquestes ajudes és formar a titulats superiors universitaris en investigació científica i tècnica a través de la seva incorporació a grups d'investigació situats a Balears.

En concret, les ajudes a la formació de personal investigador (FPI) consisteixen en el cofinançament de contractes laborals, --modalitat de contracte predoctoral--, del personal investigador en formació en centres de R+D que vulguin fer una tesi doctoral associada a un projecte d'investigació.

Respecte a les ajudes per a la formació de personal investigador empresarial (FPI-I), cofinancen contractes de personal investigador en formació que participin en un projecte d'investigació industrial o de desenvolupament experimental que es dugui a terme en una empresa. La tesi doctoral ha d'emmarcar-se en aquest projecte.