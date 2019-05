Autoritzen a Medi Ambient encarregar la vigilància de les reserves marines d'Eivissa i Formentera

Publicado 24/5/2019 14:19:21 CET

EIVISSA, 24 Maig (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autoritzat a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca encarregar el servei per al seguiment i control de les reserves marines d'Eivissa i Formentera.

Aquest servei comptarà amb una partida de 647.294,96 euros i l'empresa Tragsatec serà l'encarregada de dur a terme aquesta vigilància com a mitjà propi i instrumental de l'administració, ha informat la portaveu de l'Executiu balear, Pilar Costa.

El nou contracte té en compte la recent declaració de dues noves reserves marines a les Pitiüses: la de Punta de Sa Creu a Formentera i la de Tagomago a Eivissa. Així, es preveu que el nombre de vigilants passi de dos a sis.

Tres d'aquestes incorporacions actuaran prioritàriament a la reserva de Tagomago i el cuarto reforçarà l'equip que vigila les reserves d'Es Freus i la de Punta de Sa Creu. En funció de les necessitats del servei, els efectius podran ser destinats a qualsevol de les tres reserves marines de les Pitiüses. A més de les tasques de vigilància i control, els sis vigilants col·laboraran en les tasques d'inspecció pesquera.

El contracte inclou a més el control de l'estat de les reserves marines. Així, aquest any es farà un primer mostreig del nombre i la mesura de les espècies, que es completarà en 2021. Aquests estudis són "imprescindibles" per conèixer l'estat de les reserves, segons el Govern.

D'aquesta manera, gràcies a aquest seguiment s'ha pogut constatar que en la part integral de la reserva d'Es Freus d'Eivissa i Formentera s'ha multiplicat per vuit el nombre de biomassa des que va ser declarada reserva, fa 20 anys.

El servei es nodrirà amb diners procedents del projecte 'Programa de reserves marines de les Illes Balears', finançat per l'Impost de Turisme Sostenible. El projecte preveu l'adquisició d'una barca més per a Eivissa, un vehicle tot terreny per a Formentera i equipament tècnic divers.

El Govern ha recordat que al desembre de 2018 la Direcció general de Pesca i Medi Marí va adquirir cinc embarcacions noves per a les reserves marines de Balears. D'elles, una tindrà base a Formentera i controlarà la Reserva Marina de Punta de Sa Creu i la part de ponent de la Reserva Marina d'Es Freus.