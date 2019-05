Autoritzen noves ajudes per incorporar personal investigador al sistema de ciència de Balears

Publicado 3/5/2019 14:29:47 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Maig (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autoritzat a la Conselleria d'Innovació, Investigació i Turisme la despesa corresponent a la convocatòria d'ajudes per incorporar personal investigador al sistema de ciència de Balears.

Segons ha informat la portaveu del Govern, Pilar Costa, en roda de premsa, aquestes ajudes estan cofinançades en un 50 per cent pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de Balears 2014-2020 (contractes posdoctorales).

L'objecte de la convocatòria és la incorporació, en règim de concurrència competitiva, de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de Balears, en centres o unitats d'investigació i desenvolupament tecnològic, públics o privats, situats a la regió.

Per donar continuïtat a les convocatòries publicades des de 2016, s'ofereixen una altra vegada deu ajudes per contractar personal investigador i incorporar-ho al sistema de ciència i tecnologia de Balears en grups d'investigació, centres o unitats d'investigació i desenvolupament tecnològic, empreses públiques sense finalitat de lucre i empreses privades amb activitat de R+D.

L'import global màxim de les ajudes, de caràcter plurianual, és de 720.000,00 euros, i la distribució màxima de les anualitats és de 360.000 euros tant el 2021 com el 2022.

Així mateix, s'atorgaran quatre ajudes per al Programa Margalida Momas de joves investigadors, amb 33.000 euros per any; cinc ajudes per al Programa Vicenç Mut per a investigadors amb experiència, amb 38.000 euros per any; i una ajuda per al Programa Felip Bauçà per a empreses privades de R+D, amb 38.000 euros per any.