Un avís sobre joves armats causa alarma a la processó del Dijous Sant a Sineu

Publicado 19/4/2019 14:37:51 CET

Les forces de seguretat no van localitzar als sospitosos, que van ser vists per diversos testimonis, i no descarten que es tractés d'una "gamberrada"

PALMA DE MALLORCA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un avís sobre la presència d'uns joves amb armes a Sineu ha causat alarma aquest dijous al municipi, on es celebrava la processó del Dijous Sant.

L'avís va provocar que la Policia Local i la Guàrdia Civil es mobilitzessin per identificar als sospitosos, que no van ser localitzats, si bé diversos veïns van confirmar que els havien vist. Les autoritats no descarten que es tractés d'una "gamberrada" per part dels joves, que podrien haver exhibit armes falses.

Segons han indicat fonts del Servei d'Emergències a Europa Press, el 112 va rebre una trucada cap a les 23.00 hores, d'una persona que informava que uns joves havien vist uns homes vestits de negre portant armes llargues. L'interlocutor era una persona coneguda de la Policia que després va facilitar les dades de contacte del testimoni.

La Policia Local va parlar amb el testimoni, que va explicar que havia vist uns homes amb orelleres d'insonorització i la cara tapada treure armes d'un cotxe i dirigir-se a la processó de Setmana Santa.

Els agents de la Policia Local i de la Guàrdia Civil es van mobilitzar per localitzar els sospitosos i es van entrevistar amb diversos testimonis que van afirmar haver vist els joves encaputxats amb armes a diferents punts de Sineu.

La presència policial va provocar nerviosisme entre els assistents a la processó, si bé la celebració va concloure sense incidents. Per aquest motiu, les autoritats no descarten que tot pogués tractar-se d'una "gamberrada" de dos joves amb equipament de 'paintball' o 'airsoft' i no armes reals.

"No es pot prendre a la lleugera, però tampoc crear alarma social", ha incidit l'alcalde, Miguel Gelabert, en declaracions a Europa Press. Aquesta tarda Sineu acollirà la processó del Divendres Sant i la Policia Local està en contacte amb la Guàrdia Civil de la zona per coordinar la seguretat, segons ha assenyalat Gelabert.