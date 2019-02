Balears assisteix per primera vegada al Mobile World Congress

Publicado 21/2/2019 12:32:49 CET

Estaran presents la Fundació Bit, IBETEC i empreses tecnològiques balears com Wireless DNA, Hotelinking, Mark Site o Omniaccess

PALMA DE MALLORCA, 21 Febr. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Bit, en representació del Govern, acompanyada d'altres institucions i empreses del sector tecnològic, assistirà per primera vegada amb stand propi al Mobile World Congress (MWC), del 25 al 28 de febrer, a Barcelona.

Segons ha informat la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Bel Busquets, en un comunicat, "d'una banda, se cerca promocionar i fomentar el negoci de les empreses de base tecnològica balears i, d'altra banda, es vol posicionar les Balears com l'espai idoni perquè emprenedors i empreses del sector tecnològic s'instal·lin", en concret en el ParcBit i CentreBit Menorca.

La Fundació Bit acompanyarà altres empreses tecnològiques balears com Hotelinking, Mark Site, Omniaccess, eTravelTag, HYALOS.ES, Localicer i les tres menorquines Mybooking, Arrendart i LINK Gestión del Conocimiento. Amb Wireless DNA, sumen un total de 10 empreses tecnològiques balears, vuit d'elles amb relació amb la incubadora del ParcBit, Emprenbit. També estaran presents les institucions TIC Mallorca, la UIB i GSBIT.

A més, la Fundació Bit coorganitzarà, com a coordinadora de la Xarxa Europe Enterprise Network (EEN) a les Illes Balears, un 'brokerage event' o trobada empresarial B2B, on les empreses interessades podran asseure's durant 20 minuts amb altres empreses amb les quals comparteixen interessos i objectius per identificar possibles socis internacionals.

EL PARC BIT EN BALEARS

En el 2018 el nombre d'empreses del Parc ha crescut un 11 per cent respecte del 2017 i ja són 171 empreses que donen treball més de 3.000 persones i facturen, en total, més de 1.000 milions d'euros. A més, les plantilles són de gent jove, d'entre 25 i 45 anys, i més de la meitat disposa d'estudis superiors.

Des del seu naixement, la Fundació Bit ha prestat un total de 2.970 serveis mitjançant reunions, jornades, assessories. Un total de 443 empreses han estat assessorades en serveis de suport a la innovació, 71 empreses han estat assessorades per trobar socis o partners internacionals, 2.435 empreses han estat formades en innovació i 21 empreses han rebut suport en projectes d'innovació europeus.