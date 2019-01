Balears, Catalunya i València editen un llibre sobre els lingüistes Fabra, Moll i Sanchís Guarner

Publicado 30/1/2019 14:46:51 CET

Les direccions generals de política linguística de la Generalitat de Catalunya, del Govern de Balears i de la Generalitat Valenciana han anunciat l'edició del volum 'Fabra, Moll i Sanchis Guarner. La construcció d'una llengua moderna des de la cultura de la diversitat', escrit pel catedràtic de Filologia Catalana, Antoni Ferrando, i que s'emmarca a la Declaració de Palma.

En un comunicat difós aquest dimecres, les institucions han explicat que l'edició del llibre coincideix amb la celebració de l'Any Fabra 2018 i han avançat que és la primera proposta editorial en la qual col·laboren els tres governs després de la signatura de la Declaració de Palma, mitjançant la qual es va iniciar una línia de col·laboració en els àmbits de la llengua i la cultura.

Així, l'obra "té la voluntat de reunir i actualitzar" els treballs de Ferrando, membre de l' Institut d'Estudis Catalans (IEC) i de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, entre d'altres. En concret, el llibre retrata la tasca de normativització de la llengua catalana duta a terme per Pompeu Fabra i els treballs dels lingüistes Francesc de Borja Moll i Manuel Sanchis Guarner per adaptar-la a les necessitats de les Balears i del País Valencià.

A més, Ferrando "evidencia els suports institucionals de la Generalitat" per fer possible el treball de Fabra, mentre Moll i Sanchis Guarner "van treure endavant la seva tasca com a projectes personals durant la dictadura franquista". A més, el llibre aporta dades sobre els escriptors Marià Aguiló, Jacint Verdaguer i Teodor Llorente, autors que van influir notablement en l'obra de Fabra.

La presentació del llibre tindrà lloc el 4 de febrer a l'Aula Magna de la Universitat de València i asisitrán la directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Ester Franquesa.