Balears és una de les CCAA que no ofereix tractament psicològic especialitzat a pacients amb càncer

Publicado 4/2/2019 11:01:32 CET

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 4 Febr. (EUROPA PRESS) -

El 82 per cent de les comunitats autònomes, entre les quals es troba Balears, no ofereix tractament psicològic especialitzat a pacients amb càncer i als seus familiars, segons es desprèn de l''Informe sobre l'atenció psicològica a pacients i familiars a Espanya', elaborat per l'Observarori del Càncer de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC).

El treball ha estat presentat en el marc de la celebració de la VIII edició del Fòrum contra el Càncer, organitzat per l'AECC amb motiu del Dia Mundial de les malalties oncològiques, i que ha comptat amb l'assistència de la Reina Letizia i de la ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luisa Carcedo.

En concret, segons el treball, 13 de les 17 comunitats compten amb algun tipus de planificació en l'atenció al càncer i, d'elles, 11 tenen un pla en càncer específic, dos (La Rioja i Navarra) ho incorporen en el seu pla de salut general.

En canvi, quatre autonomies (Astúries, Balears, Canàries i Múrcia) no compten amb cap tipus de planificació pel que fa al càncer. Al mateix temps, el treball ha evidenciat que entre els plans existents, solament set d'ells estan vigents en l'actualitat, per la qual cosa solament el 34 per cent de la població a Espanya està coberta per una política específica en càncer actualitzada i en vigor.

Així mateix, segons l'informe, el 48 per cent dels hospitals públics tampoc ofereix tractament psicològic especialitzat als afectats per càncer i el 52 per cent restant ho dóna però de forma "insuficient". A més, en el 93 per cent dels hospitals examinats, es va observar que és habitual que les persones amb càncer recorrin a les entitats sense ànim de lucre per obtenir atenció psicològica.

Una escassa o nul·la atenció psicològica, a pesar que se sap que el 30 per cent dels pacients i familiars desenvoluparan algun tipus de simptomatologia clínica, xifra que augmentaria fins al 50 per cent si es considera solament l'estrés o malestar emocional.

De fet, es calcula que a Espanya hi ha prop de 236.000 persones afectades per la malaltia que necessitarien aquest tractament especialitzat. "El càncer és una malaltia temuda, que segueix associada a dolor, mort i indefensió, la qual cosa provoca un gran impacte emocional tant en el pacient com en els seus familiars", ha dit la responsable de Psicooncología de l'AECC, Carmen Yélamos Agua.

Aquestes declaracions han estat corroborades per M. Paz Ortega, pacient amb càncer de pulmó, i el seu marit Javier Santuy Gracia, els qui han narrat la seva experiència des del diagnòstic i han destacat la importància i el que a tots dos els ha ajudat rebre atenció psicològica especialitzada.

"He tingut moltes pujades i baixades d'ànim, però gràcies a aquesta ajuda hi ha de vegades que fins a es m'oblida que tinc càncer", ha dit Ortega, al que el seu marit ha afegit que la família i amics donen "calor" però els professionals especialitzats són els que "ajuden a aprendre a viure".