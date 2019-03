Balears participa a partir d'aquest dimecres en una fira sobre turisme a Berlín i promociona la sostenibilitat

Publicado 5/3/2019 12:35:11 CET

Balears participarà, del 6 al 10 de març, amb un 'stand' propi --de gairebé 500 metres quadrats (m2)-- a la fira internacional de turisme ITB a Berlín i presentarà la sostenibilitat com a eix principal de promoció turística de les Illes.

En un comunicat emès per la Conselleria d'Innovació, Investigació i Turisme, en aquest sentit, el 'stand' comptarà amb diferents panells informatius sobre els projectes finançats amb la recaptació procedent de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) a les illes, i també hi haurà un punt de recollida selectiva i àrees d'informació sobre la importància del reciclatge.

Així mateix, s'ha detallat que estarà organitzat per l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (Aetib) i estaran representades Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, a més de vuit empreses co-expositores --Adramar Incoming Services, Philipp's Bike Team, PortBlue Hotel&Resorts, Jumeirah Port de Sóller Hotel&Spa, Gallery Hotels, Marhotels, Ibacar i Cycling Friendly--.

En termes més concrets, aquest dimecres es durà a terme una presentació amb els Consells Insulars i se signarà un memoràndum d'enteniment entre la Conselleria, la direcció general d'Educació Mediambiental, Qualitat Ambiental i Residus, i la fundació alemanya Futouris per establir col·laboracions amb l'objectiu que les empreses turístiques redueixin l'ús de plàstic i incrementin la seva quota de reciclatge.

L'equip de la Conselleria que es desplaça la ITB aprofitarà també la seva presència en la fira per mantenir reunions amb els operadors turístics alemanys com Tui, FTI, DER Touristik, Thomas Cook, Alltours, Schauinsland i RTK amb la finalitat de conèixer de primera mà com s'afronten els propers mesos turístics.