Balears registra 158.000 places turístiques més que fa quatre anys, segons Terraferida

Publicado 26/4/2019 14:51:44 CET

Es tracta d'un augment del 37,3% des de 2015, el més gran de la història

PALMA DE MALLORCA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Balears ha registrat aquest any 158.000 places turístiques més que fa quatre anys, la qual cosa suposa un augment de 37,3 per cent respecte a 2015, segons les dades que Terraferida ha donat a conèixer aquest divendres extretes de la Conselleria de Turisme del Govern balear.

En concret, les Illes han passat de tenir 424.112 places el 2015 a 582.281 el 2019. La dada oficial de les places turístiques en l'actualitat per illes situen Mallorca amb 397.000 places, Menorca amb 72.000, Eivissa amb 91.000 i Formentera amb 20.000.

Segons Terraferida, en l'actualitat se segueixen tramitant expedients que no han estat compatibilitzats i la previsió és que les places turístiques augmentin fos de les zones costaneres. "Teníem un turisme concentrat en sis mesos, ara l'oferta s'estén a tot l'any", ha comentat un dels portaveus de Terraferida, Jaume Adrover.

"Mallorca té el mateix nombre de places que el conjunt de l'arxipèlag en 2015", ha expressat Adrover, que ha atribuït aquest augment a una "falta de previsió per part de les autoritats" i ha fet una crida a les institucions per limitar l'adjudicació de places legals.

EL LLOGUER TURÍSTIC, UNA NOVA MODALITAT DINS DE LES PLACES TURÍSTIQUES

L'entitat creu que Mallorca arribarà ràpidament a les 430.000 places legals, sent una de cada quatre places lloguers turístics, que han passat de 32.000 places en 2015 a les 96.600 en 2019. Així, el lloguer turístic legal suposa un 16,5 per cent de les places hoteleres. No obstant això, cal tenir en compte que respecte a aquest tipus d'oferta "encara en queda molta sense legalitzar", segons el col·lectiu Terraferida.

Respecte a Menorca, el col·lectiu que advoca per "la defensa del territori", creu que es tracta de la segona illa on el creixement ha estat més espectacular, ja que segons les seves dades el creixement de places turístiques és del 46 per cent en quatre anys. En aquesta illa, el percentatge de places de lloguer turístic se situa entorn del 34 per cent.

D'altra banda, a Eivissa l'adjudicació de places legals ha suposat un 17 per cent d'augment de l'oferta, segons les dades de Turisme. Finalment, a Formentera, on el creixement ha estat del 163 per cent, és on l'augment ha estat més dràstic. "És un creixement bestial, hem de posar fre a aquest desenvolupament al més aviat possible".

Terraferida advoca per un "creixement sostenible" i per "limitar el nombre de places turístiques" perquè aquestes xifres no segueixin creixent. Per a això, proposen congelar el nombre de places turístiques en totes les illes, reformar la llei turística, i establir un 2x1 turístic, de manera que per a cada nova plaça que es vulgui crear, cal donar-ne dues de baixa.

"Fa uns anys es va establir un límit de places turístiques. De fet, el mateix conseller de Turisme va anunciar un sostre a Menorca, però no està funcionant", ha criticat el portaveu de Terraferida Jaume Adrover.

Preguntat per si creu que és el mateix que un hoteler sol·liciti 1.000 places al fet que 100 persones sol·licitin 10 places cadascuna, Adrover ha respost que "s'hauria d'estudiar millor com posar límits a l'adjudicació de places". "El que és clar és que cal fer una crida a la responsabilitat per parar això", ha conclòs Adrover.