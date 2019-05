Balears registra dues morts per ofegament en espais aquàtics al 2019

Publicado 1/5/2019 10:39:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Balears ha registrat un total de dues morts per ofegament en espais aquàtics en els quatre primers mesos de l'any, segons les dades recopilades a l'Informe Nacional d'Ofegaments (INA) que elabora la Real Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme.

A nivell nacional, han mort 61 persones, la qual cosa col·loca a 2019 com el segon any amb menys morts per aquesta causa en l'últim quinquenni, període en què s'elabora aquesta estadística, després de 2015, en què es van registrar dos morts menys, 59, enfront del màxim de 112, que es va donar en 2017, els 101 de 2016 i els 73 de l'any passat.

Precisament en 2018 es va veure una tendència a la baixa en els ofegaments accidentals en els espais aquàtics que es ve confirmant en els primers tres dels quatre mesos d'aquest any, ja que abril, amb 17 defuncions, s'ha sumat a dues dels tres mesos anteriors en registrar menys ofegaments mortals que l'any precedent, en el qual es van donar en aquest mes 22 òbits.

Igual orientació van tenir els mesos de gener (20 morts en 2018 i 17 en 2019) i març (16 aquest any enfront dels 24 de l'anterior), mentre que únicament al febrer es va donar un repunt en pujar de set a 11.

Com també va succeir l'any passat durant el primer semestre de l'any, Canàries és la Comunitat Autònoma amb més morts, 13 en total, el 21,3 per cent sobre els 61 del conjunt d'Espanya, tres d'ells a l'abril, ja que com llavors és el territori que més ús continuat té dels seus espais aquàtics.

Encara que el mes passat no va registrar cap ofegament mortal, Galícia, amb vuit morts, està en segon lloc, el 13,1 per cent del total, per davant d'Astúries amb cinc i el 8,2 per cent (dos a l'abril) i La Rioja el mateix número i percentatge (un el mes passat).

País Basc, on al costat de Canàries es va donar el major nombre de morts per aquesta causa a l'abril, tres, suma quatre, el 6,6 per cent del total, igual que Catalunya, on va haver-hi dues defuncions el mes passat, i Aragó, amb un durant abril.

Tres morts, la qual cosa suposa el 4,9 per cent, porten registrades a la Comunitat Valenciana (dues a l'abril), Andalusia i Castella i Lleó (una en cada cas durant els passats trenta dies) i Extremadura (on no va haver-hi cap defunció registrada l'últim mes).

Amb dos, el 3,3 per cent, apareixen a la Regió de Múrcia, Balears i Cantàbria, l'única de les tres on va haver-hi una mort per ofegament el mes anterior.

Sense cap òbit registrat en els primers quatre mesos de l'any apareixen les dues Ciutats Autònomes, Ceuta i Melilla, Castella-la Manxa, Comunitat de Madrid i Navarra.

El perfil de la persona morta a l'abril encaixa substancialment en el del conjunt de l'any fins ara. Es tracta d'un home (76 per cent a l'abril, 82 en el conjunt de l'any), de nacionalitat espanyola (82 i 84%), de 45 o més anys (64,7 i 70,5%), que mor en un espai aquàtic que no és platja, ni riu, ni piscina (53 i 46%) i, en qualsevol cas, un lloc no vigilat (94 i 93%), entre les 10.00 i les 12.00 hores (29,4% a l'abril i 26,2% en el conjunt de l'any).