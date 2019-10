Balears reivindica a Europa el concepte d'"insularitat mediterrània" i demana mesures específiques de Mobilitat

Publicado 17/10/2019 15:06:30 CET

El Govern reclama incloure les 'autopistes de la mar' com a part del 'Green Deal'

PALMA DE MALLORCA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha defensat, en la Conferència de Regions Perifèriques Marítimes d'Europa (CRPM) que se celebra aquest dijous i divendres a Palerm (Itàlia), el concepte d'"insularitat mediterrània" i ha demanat mesures específiques de mobilitat sostenible per a les regions insulars.

El CRPM és un lobby de regions europees que agrupa gairebé 150 regions de 25 Estats per defensar els interessos de les zones costaneres, segons ha informat la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors en una nota de premsa.

El director general de Relacions Exteriors, Antoni Vicens, i el director general de Transport Marítim i Aeri, Xavier Ramis, són els encarregats d'intervenir en nom de Balears en les trobades d'aquesta Conferència, on es tracten temes com la política de cohesió, el transport i l'accessibilitat, el clima i l'energia, i la política marítima i la pesca.

Com ha explicat Vicens, el Govern s'ha proposat "consolidar davant la Unió Europea" el concepte d'"insularitat mediterrània", que engloba a les regions que comparteixen problemes de connexió amb el continent europeu i les dificultats logístiques derivades d'aquesta circumstància. El concepte també inclou altres reptes comuns com la compatibilitat de la pressió humana i turística amb la protecció del territori.

En aquest sentit, el Govern aposta per reforçar la col·laboració entre aquestes regions insulars perquè la UE abordi de manera específica i amb dotació pressupostària aquestes qüestions. La principal reivindicació és que les polítiques europees millorin la connectivitat, actuïn per frenar l'impacte ambiental en el Mediterrani i compensin els costos extra derivats de la insularitat.

CLIMA I ENERGIA

Vicens també ha alertat de la vulnerabilitat de les illes enfront del canvi climàtic, la pressió humana i la dependència de les energies fòssils, i ha exposat les polítiques del Govern en aquest sentit.

D'altra banda, quant a la mobilitat, el director general de Transport Marítim i Aeri, Xavier Ramis, ha defensat les esmenes presentades amb relació al projecte de transport. El Govern defensa en aquest punt que es contemplin les regions insulars com a laboratoris d'innovació per desenvolupar i sotmetre a prova noves solucions de transport "climàticament neutral".

El Govern balear també reclama la inclusió de les 'autopistes de la mar', com a part del 'Green Deal', i major pressupost per part de la UE durant el període 2021-27 per a transport sostenible a les regions insulars.

Una altra de les peticions de Balears és plantejar una atenció especial a les regions insulars, a causa que manquen d'alternatives al transport aeri o marítim.