Balears suma 2.375 concursos empresarials des de 1997, segons Informa D&B

Publicado 3/5/2019 12:49:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Balears suma 2.375 concursos empresarials des de 1997, la meitat dels quals es van produir entre 2008 i 2013, durant la crisi econòmica, segons l'Evolució dels processos concursals a Espanya publicat per Informa D&B.

Aquesta xifra representa el 3 per cent de tots els concursos declarats a Espanya en aquests 22 anys. D'aquests, 1.253 es van iniciar entre 2008 i 2013, sent 2011 l'any que suma la xifra més elevada aconseguida a la comunitat, 277 processos. Abans de 2008 mai s'havien superat els 50 processos.

Després de 2013 el nombre s'ha anat reduint, encara que no ha baixat mai de 100, amb una petita escalada el 2018 que va acabar amb 117 concursos a la comunitat balear.

Catalunya sempre ha liderat les dades de concursos nacionals, acumula 16.612 en aquest període, el 23 per cent del total del país. Si bé és cert que el seu pes relatiu ha baixat, d'un 35 per cent en 1997 a un 24 per cent en 2018.

Madrid i València s'han repartit la segona plaça: Madrid va ser segona des de 1997 a 2005, i després des de 2013, exceptuant l'any 2015.

L'any 2013 va ser el que marca el major nombre de concursos en totes les autonomies, quedant únicament dues per sota dels 100 processos, Cantàbria i La Rioja.

DADES GENERALS

Des de 1997 s'han registrat 72.139 concursos empresarials a Espanya. La meitat es concentren en el període de crisi, entre 2008 i 2013, tancant aquest any amb la xifra més alta aconseguida, 9.310.

Segons Nathalie Gianese, Directora d'Estudis d'Informa D&B, "malgrat les nombroses modificacions de la llei concursal, i que el nombre de processos declarats no ha tornat a les xifres anteriors a l'última crisi econòmica, per sota de 1.000, són molt escassos en comparació d'altres països europeus".

La taxa mitjana espanyola, del 0,22 per cent en 2017, és inferior al dels nostres veïns europeus. A Itàlia és del 0,41 per cent, a Portugal del 0,68 per cent, a Alemanya arriba a el 1,84 per cent i a França al 2,12 per cent.

Els sectors en els quals més concursos s'han declarat des de 1997 són Construcció, Comerç i Indústria. Junts sumen 51.588 processos en aquests anys, gairebé el 72 per cent del total del país.

Indústria va liderar les dades fins el 2007 (excepte en el 2000). Amb la crisi, Construcció i activitats immobiliàries va passar a ser el sector més castigat, concentrant el 41 per cent dels processos d'aquest any. En 2018 s'ha vist superat per Comerç.