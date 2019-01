Balears torna a Fitur amb un stand de gairebé mil metres quadrats

Publicado 15/1/2019 17:50:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Balears tornarà a estar present aquest any en la Fira Internacional de Turisme (Fitur) a partir del 24 de gener a través d'un stand de 986 metres quadrats que albergarà aparadors de les quatre illes i diferents ajuntaments, a més de coexpositors privats com Adramar Incoming Services, Eulen Hotels, Cycling friendly i Viatges Urbis.

Segons han informat, en l'edició de 2019 de Fitur, la promoció balear se centrarà en el turisme sostenible i l'espai expositiu de la comunitat oferirà diversos punts de recollida selectiva i àrees d'informació sobre la importància del reciclatge.

Així mateix, el stand comptarà amb diversos panells informatius en els quals es podrà conèixer de primera mà alguns dels principals projectes finançats per la recaptació procedent de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) a les Illes.

També, i per segon any consecutiu, s'ha treballat en la supressió de les barreres arquitectòniques --fomentant l'accessibilitat a través de rampes i sales de reunions adaptades-- i auditives --emplaçant bucles d'inducció magnètica en el stand i punts d'informació específics--.

A més, tots els materials del stand seran reutilitzats a la resta de fires a les quals acudirà l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (Aetib) durant 2019.

Per conscienciar sobre la importància del reciclatge la Fundació Deixalles i Cáritas Mallorca han produït objectes promocionals reciclats per lliurar en Fitur 2019.

La presentació institucional del stand de Balears com a destinació sostenible tindrà lloc el dijous 24 de gener a les 12.00 hores i inclourà la intervenció dels representants de cadascuna de les illes.

Formentera oferirà els seus avanços en matèria de sostenibilitat.

Menorca mostrarà els valors de l'illa com a espai natural per a la pràctica d'esports. Mallorca, per la seva banda, es presentarà com plató de rodatges de pel·lícules des d'una perspectiva sostenible. Eivissa destacarà la seva autenticitat amb els quatre elements de "la naturalesa com a fil conductor: aigua, terra, foc i aire", han destacat.

A més, Balears comptaran amb un segon stand en Fitur Salut on es donarà a conèixer el potencial de les Illes en aquest àmbit, així com la seva àmplia oferta en matèria de turisme de salut i benestar.

El dimecres 23 de gener, a les 14.00 hores, s'oferirà la ponència titulada 'El turisme de salut i benestar a Balears: un exemple de col·laboració público-privada', en la qual intervindran el director de l'Aetib, Jaume Alzamora, i el president del Segment Estratègic de Salut&Wellness de Balears, Toni Fuster.