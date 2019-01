Balears trasllada a Batet la seva preocupació pels efectes del 'Brexit' sobre el turisme i la mobilitat

Publicado 24/1/2019 16:41:58 CET

Negueruela planteja que companyies com a Iberia o Vueling, del grup britànic IAG, no sofreixin cap tipus de restricció en vols domèstics nacionals

El conseller de Treball, Comerç i Indústria del Govern balear, Iago Negueruela, ha traslladat aquest dimecres a la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, la preocupació de l'Executiu autonòmic pels efectes del 'Brexit' sobre el turisme i la mobilitat aèria.

Ho ha fet durant la 60ª sessió de la Conferència per a Assumptes Relacionats amb la Unió Europa (Carue), celebrada a Madrid, on ha acudit acompanyat pel director general de Relacions Institucionals i Acció Exterior, Josep Claverol.

El 'Brexit' ha estat el tema principal de la trobada. Sobre aquest tema, Negueruela ha plantejat la necessitat que companyies com a Iberia o Vueling, que pertanyen al grup britànic IAG, no sofreixin cap mena de restricció en els vols domèstics dins del territori nacional.

Amb això, pretén "que quedi garantida la xarxa de connexions regionals i que el 'Brexit' no pugui tenir cap efecte no desitjat", segons ha informat la Conselleria en una nota de premsa.

En general, el conseller ha incidit que el 'Brexit' és "especialment transcendent" a una comunitat turística com a Balears, que rep més de 3,6 milions de visitants britànics anualment.

En tot cas, des del Govern apunten que actualment "la incidència del 'Brexit' a Balears és mínima", ja que aspectes com la despesa turística dels britànics segueixen presentant valors positius.

La Conferència per a Assumptes Relacionats amb la Unió Europea ha estat presidida per la ministra Batet, i el secretari d'Estat per a la Unió Europea, Marco Aguiriano. El conseller Negueruela ha agraït el treball de l'Estat per cercar solucions per mantenir la lliure circulació de les persones i també ha reconegut les aportacions que condueixin a reduir l'afectació del 'Brexit' a l'activitat agrària.