Ballester diu que el PSOE "de Sánchez" s'ha "autoexclòs" de poder arribar a acords

Publicado 25/3/2019 14:33:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Cs al Parlament Olga Ballester ha assegurat aquest dilluns que el PSOE presidit per Pedro Sánchez "s'ha autoexclòs" de poder arribar a acords, en referència a les declaracions del ministre de Foment José Luís Ábalos a les quals manifestava la "preferència" socialista de pactar amb Cs que amb partits independentistes després dels comicis generals del 28 d'abril.

Així s'ha expressat Ballester en una roda de premsa en la qual ha fet balanç de la legislatura del Govern titllant-la de "anys decebedors i de confrontació" ja que, segons ha defensat, "els problemes de la ciutadania de Balears estan igual que en 2015". A més, ha considerat que la transparència ha estat "una de les potes coixes" del Govern durant els últims quatre anys.

En aquest sentit, Ballester ha assegurat que la gestió del Govern durant la legislatura ha estat un "fracàs absolut" en matèria d'habitatge. "En 2019 tenim el mateix número d'habitatge social que en 2015", ha afirmat y ha afegit que s'ha produït un augment del 40 per cent dels lloguers.

En la mateixa línia, la diputada de la formació taronja ha assegurat que la xifra d'abandó escolar primerenc a Balears és del 26,5 per cent, "la mateixa que en 2015". A més, ha censurat que existeixen departaments per a hospitals "amb places pressupostades però buides" i ha considerat que la pressió fiscal a les Pimes de Balears és "inassumible".

"El Govern ha promulgat lleis amb despotisme, res consensuades, ha estat una legislatura decebedora i de confrontació", ha etzibat Ballester.

Preguntada per la col·laboració de l'expresident de Balears, José Ramón Bauzá, amb Ciutadans a Madrid, Ballester ha assegurat que "serà el partit qui decideixi si després de les eleccions generals Bauzá continuarà ajudant" i ha tornat a insistir que l'expresident "no anirà en les llistes per Balears".

BALANÇ DE LA LEGISLATURA

D'altra banda, Ballester ha explicat que Cs ha registrat un total de 112 iniciatives parlamentàries durant la legislatura i ha detallat que "gairebé el 55 per cent han estat aprovades al Parlament", encara que ha matisat que "moltes d'elles" no s'han dut a terme pel Govern". "Es pot arribar a punts d'acord", ha sostingut.

A més, la diputada s'ha referit a diverses iniciatives de la formació taronja que "s'han quedat en un calaix" i ha esmentat la creació d'una Comissió no Permanent de Recerca sobre el Procés de reestructuració bancària de Sa Nostra. "Va ser rebutjada tant pel PSIB com pel PP, van votar en pinça malgrat els discursos de regeneració", ha retret.

D'altra banda, Ballester ha reiterat que la iniciativa de la formació sobre la transparència en el cànon de sanejament de l'aigua "s'ha quedat en un calaix", així com la petició de compareixença de la consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, per a "explicar les subvencions atorgades a l'Obra Cultural Balear" ja que, segons ha considerat, l'entitat "ha realitzat projectes que enalteixen el separatisme".

Finalment, Ballester també ha lamentat que la iniciativa sobre projectes lingüístics de centres educatius "hagi quedat en un calaix". "A les fulles de matrícula no existeix la casella perquè els pares triïn l'elecció de llengua, tal com estipula l'article 18 de la Llei de Normalització Lingüística", ha sostingut a l'una que ha censurat l'"obscurantisme" del Govern "al no complir amb la llei" en matèria eductiva, segons ha considerat.