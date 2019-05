Banca March patrocinarà la 38 Copa del Rei MAPFRE de vela

Publicado 23/5/2019 18:28:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Maig (EUROPA PRESS) -

Banca March i el Real Club Nàutic de Palma han signat aquest dimecres un acord mitjançant el qual l'entitat financera serà el banc oficial de la 38 Copa del Rei MAPFRE de vela, que tindrà lloc entre el 27 de juliol i el 3 d'agost a la badia de Palma, segons ha informat l'entitat bancària en una nota.

La signatura l'han dut a terme el director territorial de Banca Comercial i Privada de Banca March, Vicente Jábega, al costat del director territorial de Grans Empreses, Rafael Ferragut.

"Com a entitat d'origen balear, és un honor vincular-nos a aquesta competició que és un dels esdeveniments esportius i socials més destacats de l'any", ha declarat el conseller delegat de Banca March, José Luis Acea, qui ha assegurat que el "compromís" amb la regata balear és "un gran estímul" que redunda en benefici comú de participants, organitzadors, patrocinadors i societat en general.

Per la seva banda, el president del Real Club Nàutic de Palma, Javier Sanz, s'ha referit al patrocini de Banca March com el "fermall d'or" per aconseguir "l'estàndard de qualitat" de la regata.