El barri de Santa Catalina tindrà un límit de 30 quilòmetres per hora en la majoria dels seus carrers

Publicado 25/2/2019 11:18:35 CET

S'exclouen els carrers Caro, Comte de Barcelona i Espartero

PALMA DE MALLORCA, 25 Febr. (EUROPA PRESS) -

El barri de Santa Catalina de Palma tindrà un límit de 30 quilòmetres per hora com a nova mesura per millorar la qualitat dels vianants de zones residencials i reduir la velocitat dels vehicles i la seva possible sinistralitat. La mesura exclourà els carrers Caro, Comte de Barcelona i Espartero, tres carrers que configuren dos eixos d'alt trànsit i on circula transport públic.

Segons ha explicat aquest dilluns el regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Palma, Joan Ferrer, aquesta actuació entra dins de l'ampliació de la 'zona 30', una estratègia que passa per la senyalització vertical i horitzontal i que afectarà un total de 22 punts d'entrada al barri recordant als vehicles el límit establert.

Des de Cort han informat que els treballs de senyalització començaran d'aquí a unes setmanes, i les tasques duraran al voltant d'un mes, per la qual cosa s'espera que a l'abril la zona ja quedi senyalitzada.

Ferrer ha volgut incidir en el treball fet des de la seva àrea per a "re-invertir la prioritat als carrers de Palma a favor del vianant i en detriment dels vehicles motoritzats", ja que la ciutat de Palma va estar molt temps pensada "només per anar amb cotxe" i la ciutat comptava amb "un retard important respecte a moltes ciutats europees".

El regidor ha explicat que un altre dels motius per establir el límit 30 és la seguretat vial. En aquest sentit, un vehicle que circula a 30 quilòmetres per hora necessita una distància de frenada de 13 metres -si se sumen les distàncies per temps de reacció i frenada-, mentre que si un vehicle circula a 50 quilòmetres per hora, aquesta distància es dobla a 26 metres.

Finalment, des de Cort han explicat que la mesura s'aplicarà previsiblement a altres barris de la ciutat com Son Espanyolet o El Terrenp, ja que són vàries ja les queixes rebudes a la seva àrea per part dels veïns denunciant un excés de velocitat dels cotxes que hi circulen.