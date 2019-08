El batle de Manacor planteja una reunió amb els seus predecessors per tractar la troballa de cossos en el cementiri

Publicado 28/8/2019 18:28:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El batle de Manacor, Miquel Oliver, es planteja una reunió amb els antics batles del municipi per tractar la troballa de centenars de cossos sense sepultar en unes sales del cementiri de Son Coletes.

Segons han indicat fonts municipals a Europa Press, aquesta reunió encara no ha estat convocada. L'objectiu és intercanviar informació per intentar esclarir què va ocórrer en aquestes instal·lacions, on dos regidors van trobar prop de dues-centes restes humanes en caixes de fusta.

L'Ajuntament també ha posat els fets en coneixement de la Policia, per la qual cosa s'ha obert una investigació judicial. Una altra línia d'investigació és la revisió de la documentació municipal relacionada, que ja ha permès identificar alguns documents vinculats a l'incident.

Des del primer moment es va plantejar la hipòtesi que es tractés de cossos traslladats amb motius d'unes obres de reforma que es van fer en el cementiri entre 1982 i 1983, i que posteriorment no s'haurien retornat als seus nínxols una vegada finalitzats els treballs.

En una roda de premsa aquesta setmana, l'Ajuntament va informar que compta amb un document que determina la construcció d'aquestes sales com a magatzems i un altre en el qual l'ex batle Gabriel Homar -mort en 1991- instava al fosser a retornar al seu lloc aquestes restes.

L'actual batle va descobrir que es va obrir un expedient sancionador al fosser -mort fa dos anys- per no complir el que se li havia sol·licitat. També se li instava a normalitzar tant la situació de les restes humanes com la dels llibres de registre. Aquest expedient va concloure en 1998.

Divendres passat, la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Pilar Costa, va explicar que ja s'han posat en contacte amb l'Ajuntament i va avançar que tècnics de Salut del Govern realitzaran un informe de seguretat mortuòria.