Bauzá considera que Ferrer ha creat un "bolsín electoral" per a "deixar col·locats als seus amics abans d'eleccions"

Publicado 25/3/2019 13:40:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Cs Palma, Josep Lluís Bauzá, ha considerat aquest dilluns que el regidor de Mobilitat de Palma, Joan Ferrer, ha creat un "bolsín electoral" per a "deixar col·locats a tots els seus amics abans de les eleccions" i, en aquest sentit, ha criticat que l'Empresa Municipal de Transports (EMT) realitzi una convocatòria de places "sense necessitat de passar examen".

"L'agència de col·locació de Ferrer ja va realitzar una promoció interna fa només un mes, i ara aboca a unes jornades d'aturs per part de l'EMT, que suposa un greu problema per als ciutadans", ha manifestat Bauzá mitjançant un comunicat emès pel seu partit.

En aquesta línia, ha retret a Ferrer que, al seu judici, "col·loqui a base de 'dedazos'", i ha ironitzat que "ha d'afanyar-se, perquè ja sap que no seguirà a l'Ajuntament a partir de maig".

D'altra banda, Bauzá ha criticat "la desinformació" per part de l'Ajuntament respecte als aturs de l'EMT i ha argumentat que "ni l'alcalde Noguera ni l'edil Ferrer han tingut la decència d'anunciar els horaris dels aturs, ni el servei de mínims".

"La gent s'ha hagut d'assabentar per la premsa o fent cua a les parades, perquè, com sempre que hi ha un problema, aquest equip de govern s'amaga", ha afegit, en aquest sentit.