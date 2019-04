Bauzá (Cs) titlla de "decebedor" la legislatura a l'Ajuntament de Palma

Publicado 25/4/2019 17:38:03 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Cs Palma, Josep Lluís Bauzá, ha titllat aquest dijous de "decebedor" l'actual legislatura a l'Ajuntament de Palma en considerar que l'equip de govern "no ha aconseguit arreglar cap dels problemes de la ciutat".

"La legislatura ha posat de manifest la incapacitat d'aquest equip de govern per gestionar l'Ajuntament de Palma", ha dit Bauzá en declaracions a la premsa, on ha lamentat que es vagi a posar fi a la legislatura i els ciutadans continuïn "amb manca de policies, un cos de Bombers sense recursos, ni un sol habitatge social per aplacar el greu problema de l'accés a l'habitatge i un PGOU sense realitzar".

En relació al Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), Bauzá ha criticat que hagin realitzat 22 modificacions parcials. "Encara sort que no feien urbanisme a la carta, perquè si no haurien modificat d'un en un tots els articles", ha declarat.

D'altra banda, Bauzá ha considerat que l'administració "està obsoleta i necessita una profunda renovació, perquè ara mateix no és capaç d'atendre les demandes dels veïns de Palma".

Finalment, ha demanat als ciutadans que dipositin la seva confiança en partits que poden portar endavant les reformes que necessita la ciutat i ha remarcat les propostes que ha defensat la formació. "Hem presentat gairebé 300 proposicions entre quatre regidors, i un 62 per cent s'han aprovat. També hem hagut d'impulsar unes juntes extraordinàries per fer seguiment de l'aprovat en ple, perquè fins a aquest punt ha arribat aquest equip de govern, a ser incapaç de complir l'aprovat en ple", ha conclòs.