Bel Busquets assegura que no ha d'interpretar-se "com un càstig" que prescindeixin de Santiago, Vidal i Ensenyat

"És l'Executiva la que ha decidit que no continuïn, hagin negociat o no"

La coportavoz de MÉS per Mallorca, Bel Busquets, ha assegurat aquest dijous que la decisió que Fina Santiago, Vicenç Vidal i Miquel Ensenyat continuin en càrrecs executius no ha d'interpretar-se "de cap manera com un càstig".

En declaracions als mitjans als passadissos del Parlament, Busquets ha assenyalat que Vidal ha estat un "magnífic conseller de Medi ambient", Santiago una "magnífica" consellera de Serveis Socials i Miquel Ensenyat ha complert "amb el seu paper com a president del Consell de Mallorca" i que, en aquest sentit, "no hi ha qüestionament de la seva gestió".

"De fet, ocupen el lloc pel qual es van presentar a les eleccions: Ensenyat és portaveu al Parlament, Santiago, portaveu adjunta i Vidal és conseller al Consell de Mallorca", ha dit.

Segons ha explicat, des de l'Executiva de MÉS per Mallorca, que és qui proposa els noms per als càrrecs executius, s'ha fet "una reflexió en rebre la inquietud entre les bases" i s'ha pres la proposta dels dos portaveus --ella i Guillem Balboa-- que "no hi haurà continuïtat".

A més, ha dit que "no hi ha cap tipus de relació entre qui ha negociat i qui ocupés un lloc". "És l'Executiva que ha decidit que no continuïn, hagin negociat o no", ha remarcat.

Preguntada per si MÉS compta amb persones preparades per gestionar àrees com a Serveis Socials i Medi ambient, Busquets ha dit que sí.