Ca n'Oleo comença aquest dissabte un cicle d'activitats familiars per al foment de la lectura

La seu de la Conselleria de Cultura, Participació i Deportis Ca n'Oleo començarà aquest dissabte, 2 de febrer, el cicle d'activitats familiars 'Petits lectors, grans històries' per fomentar la lectura i, així mateix, la recuperació de l'espai com a "lloc de dinamització cultural" i "de diàleg creatiu".

En un comunicat emès per aquesta Conselleria, s'ha informat que la iniciativa durarà fins al 13 de juliol i està formada per 24 activitats gratuïtes, com, per exemple, contacontes, tallers familiars, espectacles i gimcanes, "amb el llibre i la literatura com a protagonistes".

En termes més concrets, aquest dissabte a les 12.00 hores hi haurà contacontes i el taller 'Viatge al món de n'Aina. La Reina dels Embulls', un conte que explica la importància de la imaginació.

Pel que fa a altres dissabtes, el dia 9 hi haurà el taller familiar 'Dins un llibre' per explicar com es fa un llibre i qui intervé, el 16 es farà un altre contacontes relacionat amb el carnestoltes i el 23, un contacontes i un taller musical, entre altres.

El projecte està integrat al Pla de foment del llibre i la lectura, que s'inclou al Pla de Cultura de les Illes.