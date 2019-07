CAEB apunta que els salaris de les famílies creixen per sobre de la inflació

Publicado 15/7/2019 14:26:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB) ha valorat aquest dilluns les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) relatius a l'Índex de Preus de Consum (IPC) i, entre altres qüestions, han subratllat que la pujada salarial en els primers sis mesos de l'any (+1,1 per cent) és superior a la inflació acumulada durant el mateix període (+0,7 per cent).

Així ha informat l'entitat en una nota en la qual han detallat que la progressió salarial ha reforçat el poder adquisitiu de les famílies. Entre els motius, CAEB apunta les pujades salarials pactades en diferents convenis de juny que, de mitjana, acorden un augment salarial de l'1,98 per cent.

"Això beneficia la capacitat de despesa de les famílies i afavoreix que el consum privat contribueixi a mantenir la senda de creixement de l'economia regional al llarg de l'exercici", han assenyalat des de la confederació.

DESACCELERACIÓ DELS PREUS DE L'ENERGIA I ALIMENTS

La CAEB destaca la desacceleració de la inflació durant la primera meitat de l'any, en avançar aquesta un 0,7 per cent en el primer semestre, pràcticament la meitat del creixement registrat al 2018 (+1,5 per cent).

La confederació atribueix la circumstància a la progressió "continguda" dels preus d'aliments no elaborats (1,9 per cent, davant el 2,7 per cent de 2018) i dels preus de l'energia, com carburants i combustibles (2,2 per cent, davant el 7,1 per cent de 2018).