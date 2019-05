La CAEB demana als partits polítics "diàleg i acords" per a l'estabilitat política de Balears

Publicado 7/5/2019 16:42:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Maig (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB), Carmen Planas, ha demanat als candidats de les formacions polítiques que concorren a les eleccions autonòmiques del 26 de maig "diàleg i acords" per a la governabilitat i estabilitat política de Balears.

"Els empresaris necessitem que les administracions funcionin bé i, per a això, cal garantir l'estabilitat política, abordar la reducció del dèficit públic, continuar amb les reformes estructurals i apostar per la unitat de mercat", ha manifestat Planas durant la seva intervenció en l'acte Trobada Empresarial Eleccions 26M, organitzat per la CAEB.

Des de la confederació han analitzat el context de "ralentització" de l'economia de Balears i han demanat a les administracions "evitar entorpir" l'economia ja que, segons ha sostingut Planas, els governs electes després dels comicis del 26 de maig "tindran en les seves mans decidir si es cronifica la desacceleració econòmica o que les empreses trobin suports per millorar la situació".

"Els empresaris necessitem que les administracions funcionin bé", ha insistit la presidenta de la CAEB, qui ha incidit en la necessitat que els governants "garanteixin" l'estabilitat política, abordin la reducció del dèficit públic, continuïn amb les reformes estructurals i apostin per la unitat de mercat.

SEGURETAT JURÍDICA I INSULARITAT

En la seva intervenció, Planas ha explicat que l'estabilitat política aporta "seguretat jurídica i confiança necessàries per a la creació d'ocupació estable i de qualitat" i ha defensat la reducció de la despesa pública "evitant duplicitats" per orientar recursos a la inversió.

Sobre aquesta qüestió, la presidenta de la CAEB ha proposat "alleujar" la pressió fiscal per afavorir el consum i, en aquest sentit, ha considerat que s'hauria d'evitar que a Balears "es paguin més imposats que en altres autonomies".

D'altra banda, Planas s'ha referit als "problemes estructurals" de l'economia balear i ha esmentat l'atur juvenil, la baixa productivitat, l'economia submergida, la falta de formació, la "escassa" generació de valor, la competència deslleial o una "limitada" internacionalització, per la qual cosa ha defensat la "unitat de mercat" de les administracions de Balears i s'ha referit a la insuaridad.

"La insularitat és un factor que ens fa competir en desigualtat i, per això, cal que Balears tingui un millor finançament autonòmic i un REB al que no li falti la dotació pressupostària", ha resolt Planas.