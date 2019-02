Calvo assegura que "Balears tindrà molt ràpid el REB"

Publicado 9/2/2019 20:24:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Febr. (EUROPA PRESS) -

La secretària d'Igualtat del PSOE i actual vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, ha assegurat que "Balears tindrà molt ràpid un Règim Especial", ja que "és el més just perquè els ciutadans de les Illes vegin compensada la insularitat i gaudeixin de les mateixes condicions que en la resta de l'Estat".

En un acte socialista que ha servit com a inici de pre-campanya electoral, Calvo ha expressat que "els ciutadans de Balears gaudiran molt ràpid d'un règim especial per a ells".

Calvo ha destacat a més el feminisme com un dels eixos centrals de les polítiques tant a Balears com a Espanya. Calvo ha assegurat que "fa molta falta el que ha fet Francina a Balears, que és encarregar i transferir responsabilitats a les dones", ja que "al llarg de la història hem estat privades de l'àmbit públic i venim carregades de dues coses molt necessàries per a la política: sentit comú i una capacitat infinita per aguantar".

Pel que fa a la manifestació convocada pels partits de dreta per a aquest diumenge, Calvo ha advertit que "defensar Espanya no és treure banderes i crear confrontació", sinó "entendre i respectar la diversitat i fer polítiques que fomentin la igualtat i pensin en el futur ".

