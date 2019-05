Camiña: "Els embussos es poden solucionar amb voluntat política, no amb receptes màgiques"

Publicado 16/5/2019 16:38:21 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Maig (EUROPA PRESS) -

La candidata de Ciutadans al Consell de Mallorca, Beatriz Camiña, ha assegurat aquest dijous que "els embussos tenen solució, però només amb voluntat política, no amb receptes màgiques", ja que "no poden aparèixer de sobte sis trens o 1.720 milions, cal solucionar els problemes de mobilitat de l'illa amb mesures reals".

Segons ha informat Cs en un comunicat, Camiña ha explicat les prioritats de Cs en matèria de mobilitat i ha indicat, en primer lloc, "la importància" d'acabar el Segon Cinturó, "perquè aquells vehicles que no tinguin necessitat d'entrar a Palma no es vegin obligats a fer-ho i puguin prendre aquest desviament".

En segon lloc, Camiña ha apuntat que els aparcaments dissuasoris, "pels quals Cs aposta", són "una mesura promesa des de fa anys per molts partits però ha de coordinar-se amb la resta d'administracions, ja que no suposarà una solució si no s'estableix una freqüència adequada del transport públic".

Així mateix, Camiña ha posat l'accent en la necessitat de "escometre les mesures de seguretat que precisen els túnels de Sóller i de Paguera", recordant que "tenim el dubtós honor de tenir el túnel més insegur d'Europa, el de Sóller".

Finalment, Beatriz Camiña ha considerat fonamental "fer un estudi integral de totes les carreteres secundàries per veure quins necessiten manteniment i quins una actualització o introduir mesures de seguretat com una rotonda".