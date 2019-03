Campomar alerta a Sánchez que "seria una irresponsabilitat pactar amb Cs" per "les polítiques de Bauzá"

Actualizado 25/3/2019 16:47:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Març (EUROPA PRESS) -

La diputada de MÉS per Mallorca, Joana Aina Campomar, ha alertat el president de l'Executiu central, Pedro Sánchez, que "seria una gran irresponsabilitat" i "també indigne pactar amb Cs, ja que "tornarien les polítiques de Bauzá" --referint-se a l'expresident del Govern balear José Ramón Bauzá, que actualment col·labora amb Cs--.

Així ho ha manifestat en roda de premsa en el Parlament aquest dilluns Campomar, on, en aquest sentit, ha apuntat que aquestes polítiques condueixen a "idees reaccionàries" que, des de MÉS, no volen "ni en directe, ni en diferit" i, d'altra banda, ha fet referència a les eleccions autonòmiques i ha considerat que el líder del PP, Biel Company, "ha perdut el nord durant els últims quatre anys en l'oposició" perquè, al seu judici, "va arribar com un regionalista i s'anirà defensant l'extrema dreta".

Així mateix, Campomar ha sostingut que Company és un "imitador de Casado" --referint-se al líder del PP, Pablo Casado--, i ha afegit que, des del seu partit, estan "molt preocupats" per la campanya que estan fent els 'populars' de "segrest a la democràcia", "ferotge i important".

"El PP de Madrid i Company s'han sumat a les propostes reaccionàries que no s'havien vist des de feia 40 anys, un llegat franquista, de la monarquia i d'una bandera. Deixa de costat la seva funció de convivència, de diàleg i de garantia dels drets fonamentals", ha afegit la diputada de MÉS, en aquest sentit.

Així mateix, ha considerat que els 'populars' "han abraçat el discurs d'extrema dreta de Trump i Bolsonaro" i han afegit que "volen que el franquisme i el feixisme tornin a governar".

LLEI DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONI IMMATERIAL

Per la seva banda, la diputada de MÉS Agustina Vilaret ha fet una valoració de la previsible aprovació de la Llei de Salvaguarda del Patrimoni Immaterial que permetrà "introduir el concepte en una societat plural, on la cultura és dinàmica".

En aquest sentit, ha apuntat que la paraula 'salvaguarda' representa que "no solament es mira cap a enrere, sinó també cap a davant, amb prospectiva" i ha recordat que instarà els Consells insulars a fer un catàleg, "posarà damunt de la taula la cultura immaterial de les illes".