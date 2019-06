Campos explica que la reestructuració de Vox comportarà la "no acumulació de càrrecs ni de sous"

Publicado 26/6/2019 15:09:09 CET

Assegura que a Vox "no hi ha cap malestar intern" i insisteix que no s'ha destituït el Comitè Executiu Regional

PALMA DE MALLORCA, 26 Juny (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox a Balears i diputat en el Parlament balear, Jorge Campos, ha explicat aquest dimecres que la reestructuració del partit comportarà la "no acumulació de càrrecs ni de sous" i ha insistit que no s'ha destituït el Comitè Executiu Regional i que tampoc "hi ha cap malestar intern".

En declaracions als mitjans després de la primera sessió d'investidura de la Presidència del Govern, Campos ha concretat que únicament s'ha esborrat un grup de Whatsapp i que el procés d'integració de Vox i Actua "comporta harmonitzar totes les estructures a nivell regional i local".

"El que és clar és que no hem destituït un Comitè Executiu Regional, evidentment no em desprendré de persones que fins i tot són referents morals com Antonio Salvá, víctima del terrorisme. A ningú no li entra en el cap que, ni més ni menys, que ho destitueixi ell, per exemple", ha argumentat.