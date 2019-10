Campos titlla de "memòria histèrica" les actuacions del Govern per a la recuperació de la memòria històrica

Publicado 1/10/2019 16:35:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox a Balears, Jorge Campos, ha titllat aquest dimarts de "memòria histèrica" les polítiques dutes a terme pel Govern per a la recuperació de la memòria històrica, després que es conegués que la secretària autonòmica de Memòria Democràtica de Balears encarregarà un informe per decretar la nul·litat dels judicis del franquisme.

En el ple del Parlament, Campos li ha preguntat a la presidenta del Govern, Francina Armengol, quins recursos s'estan destinant per decretar la nul·litat d'aquests judicis, sobre el que Armengol ha respost que "cap". "Som un govern de llei i ordre i la nostra missió és complir amb els acords parlamentaris", ha defensat Armengol.

La presidenta ha recordat que a l'abril de 2018 es va aprovar per unanimitat la llei de Memòria Històrica a l'hemicicle balear i li ha demanat al líder de la formació de Vox a Balears si pot ser "que ell no estigui d'acord amb això".

"Si s'anul·la un judici s'haurien d'anul·lar tots. És una irresponsabilitat del seu govern utilitzar recursos que no tenen per anul·lar judicis de fa 70 anys", ha dit Campos, que ha afegit que la finalitat és "obrir velles ferides". "Ja em poden dir fatxa. La llei de Memòria Històrica és 'revisionisme' i 'estalinisme' pur", ha lamentat Campos.

En declaracions després del ple, Campos ha dit que la resposta d'Armengol ha passat per "insultar-los i dir-los ultres". "Poc sabem de quants diners es va a destinar a aquest tema. No crec que que sigui la primera preocupació dels ciutadans", ha expressat Campos.

Per la seva banda, la diputada de la formació Idoia Ribas ha dit que "el Govern dóna el silenci per resposta" en referència a les preguntes dutes a terme per Vox aquest dimarts en el ple.