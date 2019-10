La candidata de Més País-Illes Balears defensa que "no són una escissió ni una segona part" de cap partit

Publicado 10/10/2019 13:33:27 CET

Marisa Lucas advoca per "la cultura de l'acord" davant la situació "de bloqueig en les institucions"

PALMA DE MALLORCA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La de llista de Més País-Illes Balears al Congrés, Marisa Lucas, ha defensat aquest dijous que la seva formació --liderada per Iñigo Errejón-- "no és una escissió, ni una segona part" de cap partit, referint-se a Podem, i ha sostingut que "és un projecte nou" amb l'objectiu de fomentar "la cultura de l'acord" davant la situació de "bloqueig a les institucions".

Durant la seva presentació com a número u al Congrés per Balears pel partit d'Errejón en les properes eleccions del 10 de novembre, Lucas ha explicat que la repetició dels comicis generals "va marcar un abans i un després" en la seva trajectòria política, ja que "va veure que Espanya estava a la mercè d'intencions electorals de partits que havien de posar-se d'acord". "En aquest moment em vaig donar compte que no estava bé en el meu partit", ha reconegut.

En aquest sentit, ha considerat que "hauria d'haver-hi hagut un acord" entre Podem i PSOE, ja que "hagués evitat la situació en la qual es troba, en aquests moments, Espanya i Balears". "En l'arxipèlag tenim temes molt pendents amb el Govern central com el finançament autonòmic i el desenvolupament de tot el Règim Especial per a Balears (REB) que està pendent d'un fil", ha afegit.

"NO HI HA MANS NEGRES DE PODEM"

Preguntada per l'elaboració de la candidatura de Més País a Balears, Lucas ha explicat que va ser el mateix Errejón qui la va cridar directament per encapçalar la llista, que ha estat "elaborada per ella mateixa i el seu equip" amb perfils "interessants". Així mateix, ha matisat "no hi ha mans negres de Podem" en l'organització d'aquesta.

En aquest sentit, ha considerat que les declaracions de la exdiputada i exportaveu de Podem en el Parlament, Laura Camargo, en les quals deia que "la cúpula de Podem preparava el salt a Más País", "no són certes" i ha considerat que "té una altra línia política i està en una altra formació".

Lucas ha afegit que els seus excompanys de la formació morada "tenen altres responsabilitats", per la qual cosa ha avançat que "no se's espera" en el seu nou partit polític.

MÉS PAÍS, EN CIRCUMSCRIPCIONS "ON HI HA ESPAI DE CREIXEMENT"

La ja candidata de Més País a Balears ha concretat que es presenten "per sumar", "no per enfrontar-se ni generar culpables" i, és per això, que s'han presentat en les circumscripcions "on hi havia espai de creixement, amb més de set diputats per província".

Lucas ha explicat que, en primer lloc, defensen la "cultura de l'acord" i, així mateix, es caracteritzen per "la transició ecològica, el feminisme i l'estabilitat de l'estat del benestar". "A partir d'aquí partiran les nostres polítiques", ha dit.

Així mateix, preguntada per la primera possibilitat que l'ex socialista Pepi Gónzalez ocupés la seva candidatura, Lucas ha respost que "agraeix que hagi donat el primer impuls a la formació". "Només puc dir bones paraules i que té una gran trajectòria", ha considerat.