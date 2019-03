La candidata de Vox Balears al Senat defensa "un feminisme sense feminazis"

Publicado 27/3/2019 15:09:02 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox Balears al Senat, Manuela Cañadas, ha afirmat aquest dimecres durant la presentació dels candidats de la formació a la Cambra Alta que la formació "defensa un feminisme sense feminazis".

Així s'ha expressat Canyades en una roda de premsa a la qual el president de Vox Balears, Jorge Campos, ha presentat oficialment a Antonio Salvá i a Canyades com a candidats de la formació al Senat per Mallorca. En aquest sentit, Canyades ha afirmat que "el seu objectiu" és que el català "surti de l'Estatut de Balears", un "motiu" que, segons ha explicat, ha estat "decisiu" per a la seva entrada en política.

Per part seva, Salvà ha considerat que el "talibanismo catalanista" de Balears "recorda als anys de ferro d'ETA" i ha assegurat que "es dedicarà a les víctimes de qualsevol tipus de violència" posant l'accent que "no serà políticament correcte". A més, ha censurat que el Govern de l'expresident Mariano Rajoy "s'ha agenollat davant ETA". "No hi ha hagut un altre Govern que hagi excarcerat a punts terroristes", ha postil·lat.

Respecte als candidats, Campos ha afirmat que són "referents morals" i ha recordat que Salvà és "víctima del terrorisme etarra" al ser pare de Diego Salvà (guàrdia civil assassinat per ETA a Palmanova en 2009) mentre que ha presentat a Canyades com a "víctima del terrorisme jihadista" al recordar que és "vídua d'Antonio Planas", pilot d'aviació mort a Kabul (Afganistan) en 2011 després d'un atemptat contra l'Hotel Intercontinental.

Finalment, la formació ha detallat que els suplents d'Antonio Salvá a les llistes de Vox Balears al Senat són Berta María García Rodríguez i Santiago Galà Gimiso, mentre que els corresponents a Manuela Cañadas són Alejandro Olivares Niño i Claudia Ana Martínez Fernández.