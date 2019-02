Cantó denuncia "adoctrinament" en llibres de valencià i Educació li replica que són "polèmiques inventades"

Publicado 6/2/2019 16:54:43 CET

Educació contesta que "el de l'adoctrinament és una cantarella" i que hi ha a qui "li agrada més el circ" que resoldre problemes

VALÈNCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputat nacional de Ciudadanos (Cs) per València Toni Cantó ha denunciat aquest dimecres que a la Comunitat, "de la mateixa manera que a Catalunya i Balears", hi ha llibres de text que "incorren en l'adoctrinament". S'ha referit, en concret, a dues publicacions per a primer de Batxillerat que, segons un informe editat per la pròpia formació, "són exemples clàssics de com tot el que té a veure amb Espanya té una connotació negativa"

Cantó ha acudit aquest dimecres al costat de la portaveu d'Educació de Cs a Les Corts, Mercedes Ventura, a la seu de la Conselleria d'Educació, on ha lliurat una còpia del citat informe i, a més, han demanat accedir a les actes de consells escolars on consten els projectes lingüístics de 204 centres escolars que ensenyen majoritàriament en valencià.

El parlamentari valencià, en declaracions als mitjans, ha explicat que en aquest informe "independent" es "demostra que aquí, de la mateixa manera que a Catalunya i a Balears, hi ha uns llibres de text que incorren en seriosos problemes, hi ha adoctrinament". "Anem a presentar la documentació que ho acredita per veure si la Conselleria del senyor Marzà té a bé fer alguna cosa sobre aquest tema", ha agregat.

Els diputats de Cs han detallat que el document està editat per la formació i han assegurat que ha estat elaborat per filòlegs "independents". Els estudis, signats pel professor d'Educació Secundària Julián Ruiz-Bravo, analitzen dos llibres de text de Llengua i Literatura Valenciana per a primer de Batxillerat.

Segons Cantó, aquestes dues publicacions "són exemples clàssics de com tot el que té a veure amb Espanya té una connotació negativa" perquè "s'evita fins i tot esmentar o nomenar la paraula Espanya i tot el que té a veure amb la monarquia institucional té connotacions negatives", ha detallat.

En aquesta línia, ha reclamat que la "Conselleria d'Educació del senyor Marzà prengui cartes en l'assumpte". "Els nostres fills han de tenir una educació no polititzada", ha reivindicat.

Per la seva banda, Mercedes Ventura ha destacat que "crida molt l'atenció" que els llibres són de valencià "i no es parla de valencià". "Diuen que la Comunitat va ser repoblada pels catalans i s'obliden dels aragonesos i d'altres regnes que van venir aquí, de la riquesa de la Comunitat, únicament es volen centrar als països catalans i alterar la història d'aquesta comunitat i la història d'Espanya", ha denunciat.

ACTES ESCOLARS, "EL TRESOR DE GOLUM"

Els diputats també han reclamat l'accés a la informació dels projectes lingüístics de 204 centres escolars, així com les actes dels consells escolars en les quals van ser aprovats. Segons Cantó, des de Cs han demanat aquesta documentació "ja diverses vegades", però el conseller Vicent Marzà no "ho ha volgut donar".

"Hem demanat empar a la taula denunciant aquesta situació i avui venim aquí a la casa del senyor Marzà, que guarda aquestes actes com si fossin el tresor de Golum, a veure si d'una vegada fa cas del que li està dient la llei, la transparència, el sentit comú, i ens lliura una informació", ha resolt.

CONSELLERIA LAMENTA "POLÈMIQUES INVENTADES"

Per la seva banda, el secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, ha respost les paraules de Cantó en declaracions als mitjans. Ha subratllat que "no hi ha llibres de text oficials, són el que cada claustre decideix", que la Generalitat no "publica" i que "no hi ha cap tipus d'autorització per part de l'administració".

Ha apuntat que aquest procediment respon a una "una normativa estatal que a més es va introduir per primera vegada amb el Govern del PP en 2002, la Llei de Qualitat de l'Educació". Sota aquesta normativa, "simplement les editorials han de complir amb el currículum escolar, i a partir d'aquí publiquen els seus materials i el professorat de cada centre tria el que considera", ha explicat.

Soler ha assenyalat que, en cas que "hi hagi un llibre que es considera que atempta contra principis fonamentals de la Constitució o valors bàsics de la societat", "ha de produir-se la denúncia d'algú" i "enfront d'això ja l'administració envia a la inspecció educativa" i ho "analitza". "És normativa bàsica estatal no qüestionada per ningú", ha insistit.

En aquest sentit, ha lamentat que "el de l'adoctrinament és una cantarella" que escolta "des de fa temps" i no sap "a què ve", perquè aquesta "polèmica dins dels centres no existeix". "Són polèmiques inventades, hi ha gent que està treballant en política educativa per intentar resoldre els problemes reals, hi ha uns altres que sembla que els agrada més el circ o un altre tipus d'històries i no realment resoldre els problemes dels valencians, que com en qualsevol punt d'Espanya tots tenim problemes d'educació i tots hem de treballar per millorar l'educació i no per inventar-se coses que no existeixen", ha resolt.

"DESCONEIXEMENT PROFUND DEL SISTEMA EDUCATIU"

Respecte a la sol·licitud de Cs d'accedir a les actes de consells escolars, el secretari autonòmic d'Educació ha assegurat que "qualsevol diputat que demana una documentació escrita ha de fer una tramitació" i que Cs la va fer el juliol passat. Ha indicat que al setembre, la Mesa dels Corts va determinar que les actes no es podien lliurar per escrit perquè "apareixia el nom de les persones que parlen al debat".

Per això, "va acordar el que figura en el reglament de Les Corts", que els diputats "podien venir a la Conselleria i comprovar, mirar i llegir totes les actes que volguessin, prendre notes, però evidentment no podia fer fotocòpies ni difondre aquesta informació".

"La diputada que ho va demanar ja va venir en el mes de setembre a mirar una sèrie de documentació, des del 26 de setembre estàvem esperant al fet que tornés, perquè està a la seva disposició. Complim el que hem de complir, que és facilitar sempre a qualsevol diputat la documentació que demana", ha assegurat.

Soler ha mostrat als mitjans de comunicació que a la web de la Conselleria es pot accedir al projecte lingüístic dels centres de la Comunitat, inclosos els experimentals, i ha lamentat: "Moltes vegades, pel que he escoltat en alguna declaració pública, o es demostra un desconeixement profund del sistema educatiu valencià o es volen inventar problemes on no n'hi ha".