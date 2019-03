Casado acusa Rivera de convertir el fitxatge de "trànsfugues" en un acte de "regeneració"

Publicado 1/3/2019 18:24:44 CET

Demana una "reflexió" i recalca que al PP no li fa falta "anar a pescar a caladors aliens" perquè té "planter de sobres"

PALMA DE MALLORCA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha carregat durament aquest divendres contra els últims fitxatges de Ciudadanos, formació a la qual ha acusat de "instigar el transfuguisme". A més, li ha retret que després intenti "vendre" aquestes incorporacions com a "regeneració i captació de talent".

Així s'ha pronunciat després d'una setmana marcada pels últims fitxatges del partit taronja en files de PSOE i PP: l'expresidenta de les Corts de Castella i Lleó Silvia Clemente; l'exministre socialista José Corbacho; l'exsocialista Joan Mesquida, que va ser director de la Guàrdia Civil; i la possible incorporació de l'expresident de Balears José Ramón Bauzá.

En declaracions a Palma, coincidint amb el Dia de Balears, Casado ha demanat una "reflexió" davant el que està passant en les últimes setmanes amb persones que "deixen els seus càrrecs per anar-se'n a grups mixts provincials i municipals per després presentar-se per altres llistes".

"Crec que que instigar el transfuguisme no és bo", ha afirmat el líder del PP per recordar que els dos partits majoritaris havien subscrit un pacte contra el transfuguisme i ara s'estan produint aquests casos. "I sobre això s'intenta vendre com regeneració i captació de talent", ha dit.

Casado ha assenyalat que "cadascun és molt lliure de fer el que vulgui", però ha insistit que el que està ocorrent mereix una "reflexió". Dit això, ha recalcat que al PP no li fa falta "anar a pescar a caladors aliens ni cridar a persones d'altres partits" perquè el PP "té planter de sobres" i persones amb "talent" i "experiència".

RECOLZA LA TASCA DE COMPANY

En ser preguntat per un possible fitxatge de Bauzá, expresident de Balears, per part de Cs, Casado ha dit no tenir informació sobre aquest tema i però ha deixat clar que el PP té amb Biel Company "el millor candidat" perquè ho han decidit els militants en primàries i té una "experiència de la qual manquen altres partits", atès que ha estat conseller i president d'Asaja.

És més, el president del PP ha elogiat la tasca d'oposició que ha realitzat en aquest temps Company al "multipartito" que encapçala la socialista Francina Armengol, traslladant que té "una idea clara del que han de ser les illes Balears, una terra orgullosa de ser espanyola però també dels seus trets culturals i patrimonials".

Finalment, Casado ha posat en valor l'experiència de gestió del PP que, segons ha dit, han demostrat quan han governant enfront de les "dues fallides" que va deixar l'esquerra quan va estar en el Palau de la Moncloa.