Casado anuncia que portarà al Congrés la seva llei 'antiokupes' quan es constitueixin les Corts la setmana vinent

Publicado 14/5/2019 14:59:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Maig (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciat aquest dimarts que portarà al Congrés dels Diputats la seva proposta de llei 'antiokupes' quan es constitueixin les Corts Generals el proper 21 de maig. En aquesta iniciativa, el PP aposta per penes de presó de fins a tres anys per als 'okupes' i que la Policia pugui treure'ls en 24 hores.

Així ho ha avançat en un acte en el restaurant Varadero, a Palma, al costat del candidat del PP a la Presidència de Balears, Biel Company, un dia després que es produís un incendi en un edifici ocupat d'Es Viver a Eivissa amb una víctima mortal i diverses en estat crític.

Casado ha lamentat aquest succés i ha donat el seu suport a les autoritats que han intentat "alleujar aquesta catàstrofe" que, segons ha dit, "a tots" els "estripa per igual". No obstant això, ha dit que el seu partit "s'ocupa" dels problemes i ha ressaltat que en constituir-se les Corts el seu grup parlamentari demanarà que es tramiti aquesta llei per "prohibir l'ocupació d'edificis".

És més, ha assenyalat que el PP balear ha demanat "moltes vegades" una llei contra l'ocupació d'habitatges i edificis, ja que, segons ha recordat, no és la primera vegada que el fet de connectar-se a una xarxa elèctrica i l'ús de calefacció o subministraments de forma irregular provoca "catàstrofes".

PENES DE PRESÓ I PODER TREURE A l''OKUPA' EN 24 HORES

Casado ha posat l'accent en la protecció del propietari-arrendador i ha subratllat que "no hi ha un Estat democràtic lliure on no es defensi la propietat privada". Per això, ha destacat que el PP vol legislar contra l'ocupació i recuperar el "delicte d'usurpació d'habitatge".

Segons ha precisat, el PP proposarà que aquesta ocupació estigui penada amb penes d'un a tres anys de presó, com ja estava en el Codi Penal "fins que va arribar el PSOE a derogar-ho". A més, aquesta norma facultarà a les Forces de Seguretat de l'Estat perquè de 12 a 24 hores "es pugui procedir al desallotjament dels okupes".

Així mateix, la llei que vol portar el PP al Congrés permetrà a les comunitats de propietaris i persones jurídiques iniciar procediments de desallotjament, al mateix temps que impedirà la inscripció en el padró dels quals estiguin en situació irregular en un habitatge. "Això és el súmmum ja del món a l'inrevés", ha proclamat.

Això sí, Casado ha deixat clar que aquesta norma no afecta les situacions de "desemparament econòmic", de manera que aquelles persones que no puguin pagar la renda o la hipoteca per una "mala" situació laboral no siguin desallotjades. Segons ha puntualitzat, la llei del PP és "per a les màfies de l'ocupació i aquelles persones que van contra la propietat privada".