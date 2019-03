Casado es compromet a millorar la competitivitat fiscal de Balears i a complir els acords del REB si arriba Moncloa

Publicado 1/3/2019 18:21:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Març (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, s'ha compromès aquest divendres a millorar el sistema de finançament fiscal que permeti a les Illes ser competitives si arriba a Moncloa i, així mateix, ha sostingut que l'aprovació del Règim Especial per a Balears (REB) ha estat "una mesura electoralista", ja que "la majoria d'acords positius ja estaven aprovats i fins i tot millorats", amb l'anterior Govern del PP, i ha assegurat va a "complir tot allò que acordat".

En declaracions als mitjans durant la seva visita a Palma durant el Dia de Balears, Casado ha apuntat que, en aquest sentit, "tant Balears, com Canàries, com Ceuta i Melilla" tenen un "gran potencial" que hauria d'aprofitar-se "no només per al turisme, sinó per atreure també a altres empreses, a nivell nacional, europeu i internacional".

D'altra banda, Casado també ha explicat que la Direcció nacional ha recolzat la proposta que "no pugui ser un requisit excloent" l'exigència de la llengua cooficial a Balears a les oposicions públiques, ja que és "un perjudici" per als professionals" perquè, al seu judici, "molts no vénen per culpa de la llengua".

"No és utilitzada com una mica de riquesa sinó com una barrera per accedir a l'ocupació publica, la mobilitat funcionarial de tots els espanyols i la qualitat hauria d'estar garantida", ha asseverat.

Així mateix, ha exemplificat amb Galícia i ha apuntat que el gallec es pot sol·licitar "com un mèrit", però "no com un requisit excloent" i, en aquest sentit, ha explicat que la problemàtica és que "una persona de Càceres no pot concórrer a una plaça pública a Mallorca però sí que, no obstant això, una de Menorca pot fer-ho a Valladolid".