Casado viatja aquest dimarts a Menorca i Eivissa per assistir a dos actes de campanya

Publicado 9/4/2019 10:04:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, viatja aquest dimarts Menorca i Eivissa per assistir a dos actes de campanya, a les 12.30 hores i a les 19.00 hores, respectivament, segons han informat els 'populars' en un comunicat.

Més concretament, a Menorca clausurarà una trobada del partit en el Molí de Santa Creu. També hi assistirà la presidenta del PP de l'illa, Misericòrdia Sugrañes, i el líder del PP balear, Biel Company.

A la tarda, es traslladarà fins a Eivissa per clausurar un altre acte de campanya en el recinte firal de l'illa, on, a més de Company, també hi serà present el president del PP d'Eivissa, Jose Vicente Marí.