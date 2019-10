Castro defensa que el Govern "gestiona en temps i forma" les ajudes municipals per les inundacions

Publicado 8/10/2019 10:40:04 CET

La consellera d'Administracions Públiques i Modernització, Isabel Castro, ha defensat aquest dimarts en sessió plenària que el Govern està gestionant "dintre del termini i en la forma escaient" amb els terminis que determina l'Administració de l'Estat el pagament als municipis del Llevant --Sant Llorenç, Artà, son Servera, Manacor i Capdepera-- afectats per les inundacions del passat any.

No obstant això, la consellera ha reconegut que, en opinió personal, "com qualsevol ciutadà", li agradaria que anessin "més àgils", si bé ha explicat que "és coneixedora de la realitat de l'Administració", per la qual cosa "es deuria ser més respectuós amb els temps i la garantia dels procediments" que duu a terme l'Estat.

Cal destacar que les obres d'emergència que es van dur a terme van tenir un cost total de més de 23,4 milions d'euros, dels quals la subvenció estatal cobrirà un 50 per cent, que equival a un total d'11,7 milions.

Així mateix, Castro ha criticat que li preguntin per les gestions Estatals en el ple autonòmic i ha recordat que el Govern ja ha actuat "de forma extraordinària" i amb "molta agilitat" amb actuacions d'ajuda i "tractant milers d'expedients".

Així ha respost la consellera a una pregunta del diputat 'popular' Jose Luis Camps sobre "com valora el retard en el pagament de les ajudes al Llevant per part del Govern".

El passat 2 d'octubre el Consell de Mallorca va sol·licitar formalment les ajudes pels danys de les inundacions en el Llevant. El cost correspon a projectes de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments o instal·lacions públiques, de titularitat dels municipis afectats o de les carreteres de la institució insular.