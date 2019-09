CCAA, entre elles Balears, demanen a Turisme incentius fiscals i ajudes al sector després de la fallida de Thomas Cook

Publicado 24/9/2019 16:20:33 CET

Negueruela espera del Govern "mecanismes que donin protecció a empreses, que donin tranquil·litat, que ajudin a mantenir la connectivitat"

Els Governs de diferents Comunitats Autònomes, entre elles l'Executiu de Balears, han demanat aquest dimarts al Ministeri de Turisme que estudiï l'aprovació d'ajudes i incentius fiscals per a les empreses del sector, especialment hoteleres, afectades per la fallida del touroperador Thomas Cook.

El Ministeri s'ha reunit amb les conselleries del ram a Madrid per abordar la situació. Per part de Canàries, la consellera de Turisme, Yaiza Castella, ha recordat que l'empresa que ha tancat suposa més del 80 per cent de les connexions de l'arxipèlag pel que les illes afronten "la major crisi turística de l'arxipèlag".

Castella ha demanat mesures urgents per assegurar els vols a les portes de la temporada alta a la Comunitat, que arrenca l'1 d'octubre, i que s'estudiï la possible exempció de taxes aèries o establiment de vols addicionals, sempre "amb caràcter excepcional i puntual conforme a la gravetat de la crisi".

La consellera ha parlat també que s'ajudi al manteniment de llocs de treball, que es prenguin mesures sobre el deute i es plantegin crèdits ICO que ajudin les empreses a superar la situació.

Però especialment, la responsable de Turisme de Canàries ha subratllat la importància que s'ajudi als clients afectats, "que tinguin la sensació d'Espanya, de Canàries, d'una destinació d'amabilitat, de seguretat, de confiança, que els faci tornar a l'arxipèlag".

Sobre aquest mateix assumpte ha incidit el secretari autonòmic de Turisme de la Generalitat Valenciana, Francesc Colomer, per qui és important generar la percepció que Espanya és una destinació "segura, fiable, que sap tractar bé, mantenir nivells sempre d'hospitalitat".

Segons ha opinat, la desaparició d'aquest "històric" del turisme es pot convertir així en una oportunitat perquè la Marca Espanya surti enfortida".

Colomer ha reclamat també al Ministeri que es treballi a cobrir el buit que deixa Thomas Cook perquè la demanda "persistirà encara que aquesta intermediació desaparegui". Segons el seu parer, el Govern ha de treballar perquè aquest buit es cobreixi i que la indústria turística no es ressenti. I en relació als incentius a les empreses, ha dit que li sembla una "opció plausible".

BALEARS DEMANA SUPORT A les EMPRESES

Més contundent sobre la necessitat de suport econòmic s'ha mostrat el conseller de Turisme de Balears, Iago Negueruela, per qui una situació excepcional requereix també mesures excepcionals. "Parlem de la principal indústria de Balears i una de les principals d'Espanya. Esperem del Govern mecanismes que donin protecció a empreses, que donin tranquil·litat, que ajudin a mantenir la connectivitat", ha dit.

El conseller, que no ha volgut avançar les pèrdues causades en Balears per aquesta fallida, ha demanat suport per exemple per a molts hotels que no tenen assegurats els cobraments i una "garantia per mantenir les empreses".

CATALUNYA ACUDEIX A la TROBADA

Per part de Catalunya, Octavi Bono, director general de Turisme, s'ha sumat a la trobada malgrat les reticències de la Generalitat a participar en reunions multilaterals amb altres autonomies. Bono ha explicat que ho han fet perquè veuen necessària la "coordinació" en aquest cas i per posar en comú dades.

A Catalunya, són unes 5.000 les persones que poden estar afectades per la fallida de Thomas Cook i ha assegurat que s'ha gestionat "amb correcció" per part d'Aena la sortida en diversos vols de passatgers. Pel que fa a les pèrdues causades en la seva comunitat, ha dit que no serà la mateixa que en altres autonomies perquè en els últims anys "hi ha hagut un exercici de redistribució del risc" i de la comercialització.

Per Andalusia, Manuel Muñoz, secretari general de Turisme, ha explicat que el seu govern treballa per conèixer el nombre de turistes que estan en la comunitat afectats per la situació, "perquè puguin tornar a casa el més ràpid possible" i mantenir "la reputació" d'Andalusia com a destinació turística.