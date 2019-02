CCOO denuncia "la falta de mitjans i l'estrès" que sofreixen els zeladors dels hospitals de Balears

Publicado 13/2/2019 10:27:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO ha registrat un escrit en el Servei de Salut (IbSalut) en el qual denuncien la situació que viuen els zeladors als hospitals de Balears "per la falta de mitjans i l'estrès laboral que pateixen".

En l'escrit, denuncien "la falta de mitjans tant personals com materials" per a "l'adequat acompliment" de les seves funcions assistencials cap als pacients, "la no cobertura de baixes i la sobrecàrrega de treball que pateixen".

Segons han explicat des del sindicat, aquests factors ocasionen "un estrès laboral" on "no només la falta de recursos és un problema, sinó també l'esgotament físic i psíquic", causes "per les quals es generen més situacions d'incapacitat".

D'altra banda, han criticat que l'administració "denega sistemàticament els permisos personals" al·legant "necessitats pròpies dels hospitals sense motivar aquesta denegació". Per tant, des de CCOO reclamen a la Direcció General del IbSalut, que "no desatenguin les peticions que reclamen el col·lectiu de zeladors i la pròpia Federació de Sanitat de CCOO".