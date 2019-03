CCOO proposa solucionar les "ombres" deixades en aquesta legislatura com la Llei d'Habitatges i el Pla Industrial

Publicado 27/3/2019 15:08:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Març (EUROPA PRESS) -

El secretari general de CCOO de Balears, Josep Lluís García, ha considerat aquest dimecres que l'actual legislatura "ha deixat més llums que ombres" però, no obstant això, "hi ha una manca de desenvolupament de polítiques que s'han posat en marxa com a instrument encara que no s'han culminat" com són, a parer seu, la Llei d'Habitatge i el Pla d'Indústria i, així mateix, ha destacat la necessitat de solucionar la sinistralitat laboral, les taxes "altes" d'abandó escolar i les clàusules socials, entre unes altres.

Així ho ha manifestat García en roda de premsa on, a més, ha presentat un document amb propostes de cara als propers comicis autonòmics --del 26 de maig-- basats en dos eixos principals, la "intensificació del diàleg social", d'una banda, i un "finançament suficient" mitjançant els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), el Règim Especial per a Balears (REB) i noves figures tributàries, per un altre, per aconseguir "un model productiu inclusiu, sostenible i competitiu" i tenir "ocupació de qualitat i atemporal".

En referència a "les llums" d'aquesta legislatura es caracteritzen, segons García, pels 'Acords pel Canvi', "remarcant el diàleg social fluït pel qual va sorgir el 'Pacte per a la Competitivitat, l'ocupació de qualitat i el progrés social" que ha estat "una peça fonamental" i tenia "una vocació de visió estratègica de la comunitat".

PROPOSTES CCOO

García ha apuntat que per a la propera legislatura és necessari "lluitar decididament" contra la desigualtat i, a parer seu, "s'aconsegueix sabent que per tenir treball no serveix tot" i, en aquest sentit, "caldria aconseguir una societat articulada en treball estable i amb contractes indefinits".

A part dels dos eixos estratègics citats, CCOO ha establert tres pilars en els quals haurien d'incidir els partits, l'econòmic, el social i el mediambiental, sota el lema 'Propostes per un futur inclusiu i sostenible'.

En relació al primer, García ha apuntat que hauria de modificar-se el model de creixement, afavorir la diversificació i l'especialització , reclamar un millor finançament --i desenvolupar el REB--, tenir més d'un motor econòmic "que garanteixi estabilitat davant la crisi del teixit productiu" i potenciar "un model econòmic de cohesió social".

A més, en aquest mateix punt, el secretari general ha afegit que hauria de trencar-se l'estacionalitat per evitar la contractació laboral, millorar la formació professional, la igualtat i, finalment la salut i la seguretat en el treball, ja que "Balears presenta un dels índexs més alts en sinistralitat".

D'altra banda, García també ha demanat "la derogació de la Llei Montoro" que, a parer seu, "escanya i asfíxia" al conjunt de les Illes i els Ajuntaments.

Pel que fa al pilar mediambiental, García ha destacat "l'avanç cap a una economia sostenible" i ha apostat per les energies renovables, la mobilitat elèctrica, les tecnologies netes i, també, l'economia circular.

La secretària d'Acció Sindical i Polítiques Socials de CCOO a Balears, Eva Cerdeiriña, ha explicat, per la seva banda, que el pilar social està dirigit a polítiques públiques --incloent l'educació i la sanitat--, la igualtat, la llengua, la cultura i la memòria i l'habitatge per poder garantir "l'accés a un habitatge digne, en propietat o en lloguer".

I en aquest sentit, García, preguntat per la regulació dels preus en els habitatges, ha asseverat que "la millor manera d'intervenir en els preus és intervenir al mercat", i ha afegit que "cal ser capaç de posar en marxa promocions d'habitatge públic, el que ara ve és una política que actuï dins del mercat".