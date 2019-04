CEAPA condemna "l'ús polític de l'educació" durant la precampanya electoral i les promeses de "recentralización"

Publicado 4/4/2019 17:04:41 CET

La Confederació Espanyola d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnat (CEAPA) ha condemnat "l'ús polític de l'educació" en la precampanya electoral i les promeses de "recentralització" de les competències educatives realitzades per "alguns líders polítics", explica en un comunicat.

A més, CEAPA critica "que es posin en qüestió la qualitat de centres públics i el treball del professorat per motius polítics" i manifesta la seva "solidaritat" amb les comunitats educatives dels territoris bilingües. "La Confederació constata com aquests anuncis de recentralització són acompanyats habitualment d'atacs al funcionament dels sistemes educatius dels territoris amb comunitats bilingües del nostre país", afegeix CEAPA.

"Les declaracions contra els centres de comunitats autònomes amb polítiques lingüístiques pròpies, que posen en qüestió la qualitat dels mateixos i acusen el professorat d'adoctrinament, han elevat el to, tornant-se cada vegada més capciosos i difamatoris. El principal objectiu sol ser l'ensenyament i l'ús com a llengua vehicular de la pròpia del territori en qüestió", exposa la confederació de pares i mares en el comunicat.

Per CEAPA, aquest "ús polític de l'educació" cerca "crear la crispació tant als centres com en la comunitat educativa" i fomenta "conflictes on prèviament no existien". "Per a les famílies de l'Escola Pública la llengua és un element de cohesió social i no una arma d'enfrontament, i la pluralitat lingüística ens defineix i enriqueix com a país", explica.

Per tot això, aquesta organització reclama als candidats polítics "al fet que evitin aquest tipus de declaracions" i rebutja "les tàctiques electorals que utilitzen l'educació com una arma política i condemnen qualsevol intent de desprestigiar el treball dels docents o l'Escola Pública com a argument electoral".

"El debat polític sobre Educació ha de ser constructiu i cercar consensos, no el conflicte, com s'ha fet històricament, i sempre des del màxim respecte a la diversitat i pluralitat de la nostra realitat com a nació, per a una millor convivència pacífica i democràtica", sentència CEAPA.