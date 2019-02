El cementiri de Palma disposa d'una sepultura per a les restes trobades a les fosses excavades de la Guerra Civil

Publicado 22/2/2019 13:30:21 CET

El Dia de Record de les Víctimes de la Guerra Civil i del Franquisme se celebra aquest diumenge 24 de febrer

PALMA DE MALLORCA, 22 Febr. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ha anunciat aquest divendres en roda de premsa que el cementiri ja disposa d'una sepultura que allotjarà les restes òssies trobades a les fosses excavades de la Guerra Civil i que no han pogut ser lliurats als seus familiars.

L'antropòloga i regidora de l'àrea de Sanitat de Cort, Antonia Martín, ha explicat que la sepultura es troba a la part vella del recinte i que allotjarà les restes que s'han anat trobant en les diferents excavacions al voltant de la illa i que no han pogut ser lliurats als seus familiars per diferents motius, si bé perquè no han estat oposats o perquè ningú els ha reclamat.

Antonia Martín ha explicat a Europa Press que el cementiri ha ofert aquest espai per allotjar les restes oposades en fosses d'al voltant de la illa, si bé la decisió final serà a càrrec de la Comissió de Memòria, que decidirà què restes podran dipositar-se en aquest espai.

24 DE FEBRER, DIA DE RECORD DE LES VÍCTIMES DE LA GUERRA CIVIL I DEL FRANQUISME

L'alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha volgut recordar i fer una crida a la població per acudir aquest diumenge a l'acte de celebració del Dia de Record de les Víctimes de la Guerra Civil i del Franquisme i que congregarà les 12.00 hores del matí en el cementiri de Palma a polítics, historiadors, ciutadans i a tothom que vulgui participar.

L'acte servirà per inaugurar l'Arbre de la Memòria, un relleu en metall, dissenyat per l'arquitecte Sebastiano Rossi i que senyalitza les fosses utilitzades a la Guerra Civil i al Franquisme. El cementiri de Palma constitueix la fossa més gran existent a Balears i en ella es calcula que hi ha uns 500 cossos.

La consellera de Cultura, Fanny Tur, ha expressat que la instal·lació d'aquest relleu és a càrrec del Govern, si bé el manteniment serà a càrrec de l'Ajuntament. Tur ha expressat la necessitat de realitzar públicament actes com aquest, ja que donen visibilitat "a una part de la història que durant molts anys va ser silenciada".

L'alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha volgut fer un repàs dels actes de la memòria històrica, com la Torre de l'Homenatge al Castell de Bellver o les plaques col·locades al voltant de la ciutat en memòria de les persones que van lluitar en la Guerra i en el Franquisme contra el règim.

Finalment, ha apuntat que "desgraciadament avui dia hi ha corrents polítics i ideològiques que ens volen tornar enrere 40 anys". "Si avui volguéssim fer a Emili Darder Fill Il·lustre de Palma, estic segur que seria un problema per a moltes opcions polítiques", ha conclòs Noguera.