El Centre de Salut de Santa Ponça s'amplia amb 10 consultes més

Publicado 12/12/2019 12:40:46 CET

Santa Ponça estrena el primer laboratori d'investigació d'Atenció Primària de Balears

PALMA DE MALLORCA, 12 des. (EUROPA PRESS) -

El Centre de Salut de Santa Ponça (Calvià) ha inaugurat aquest dijous la seva ampliació, que suposarà que compta amb 10 consultes més i amb el primer laboratori d'investigació d'Atenció Primària de Balears i el segon de tot l'Estat.

El Servei de Salut de Balears (IbSalut) ha invertit gairebé un milió d'euros per ampliar una planta més aquest centre de salut i construir un aparcament de 1.100 metres quadrats.

L'ampliació ha permès al centre, a més d'ampliar el nombre de consultes, disposar d'una sala de reunions i un laboratori d'investigació, i també lavabos i altres dependències, com a magatzems. Així, el centre compta en total amb 28 consultes: 16 d'adults; quatre de pediatria; quatre de salut mental; tres de la unitat d'atenció a la dona i una de farmàcia.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, i la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, entre altres autoritats, han visitat aquest dijous l'ampliació, al costat del coordinador del centre, Ignacio Ramírez.

Durant la visita, Armengol ha celebrat poder veure aquesta "ampliació tan desitjada i absolutament necessària" i ha expressat que "les noves consultes serviran per millorar i ampliar els espais de treball dels professionals".

A més, com a centre de salut docent, disposarà ara també d'una zona de consultes per als metges residents de categoria R4 d'Atenció Primària. Per la seva banda, Gómez ha destacat que la prioritat és que "les persones tinguin els millors serveis".

Pel que fa al laboratori, la presidenta ha assegurat que "és un gran orgull" poder dedicar els recursos públics "a la investigació en termes d'atenció primària", que és "la porta d'entrada al sistema públic de sanitat".

CENTRE D'INVESTIGACIÓ

El laboratori depèn de l'Institut d'Investigació Sanitària de Balears (IdISBa) i de l'Institut d'Investigació d'Atenció Primària de Mallorca i converteix el centre sanitari en un centre d'investigació. Tindrà com a principal objectiu el desenvolupament d'investigacions per incrementar l'activitat física i millorar l'alimentació amb la intenció d'ajudar les persones obeses a perdre pes, en un projecte finançat per l'Institut Carlos III.

Gómez ha destacat que el centre de salut és també el centre docent on tenen "la major quantitat de professionals en formació" i que aquest fet "exigeix que els professionals que treballen es vagin formant i millorant cada dia".

En aquest centre de salut treballen 11 metges de família; tres pediatres i 11 infermeres. A més, hi ha 15 residents de medicina de família (tres, R1; cinc, R2; quatre, R3, i tres, R4) i un resident d'infermeria, una infermera gestora de casos d'atenció a la cronicitat, un fisioterapeuta, un rehabilitador i un farmacèutic. A més, la Unitat d'Atenció a la Dona compta amb ginecòleg i comadre, i la Unitat de Salut Mental, amb psiquiatre, psicòleg i treballador social.

Des del Govern indiquen que l'augment demogràfic del municipi de Calvià i l'obsolescència d'algunes dependències d'aquest equipament sanitari, que ja té 23 anys, han fet necessari reformar-ho.

Actualment, s'ofereix atenció a una població de més de 12.822 targetes sanitàries i, en l'horari de punt d'atenció continuada (PAC), n'hi ha assignades més de 22.627. A més, rep una gran pressió assistencial de població flotant durant la temporada d'estiu.