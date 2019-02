La CGT recolza la construcció del Centre d'Acolliment Municipal d'Eivissa al solar de la reguarda

Publicado 31/1/2019 10:32:44 CET

EIVISSA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederació General del Treball (CGT) d'Eivissa i Formentera ha mostrat el seu suport a la construcció del Centre d'Acolliment Municipal de Vila al solar de l'antiga reguarda policial.

La CGT ha recordat la "polèmica" creada per veïns i partits polítics en relació al CAM, qualificant com a "manipulació electoralista" la postura referent a determinades formacions com a PP i Podem.

Segons el sindicat, la ciutat "ha de ser inclusiva i solidària i no excloure les persones". Així mateix, han sol·licitat a l'Ajuntament d'Eivissa que assumeixi la gestió directa del centre.