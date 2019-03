El cicle 'Petits lectors, grans històries' ofereix aquest dissabte el taller 'Canta'm un conte' a Ca n'Oleo de Palma

Publicado 29/3/2019 17:43:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Març (EUROPA PRESS) -

El cicle 'Petits lectors, grans històries' ofereix aquest dissabte a les 12.00 hores el taller 'Canta'm un conte' --creat per 'Cançons per a Matilda'-- a Ca n'Oleo de Palma.

En un comunicat emès per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, s'ha explicat que el cicle d'activitats familiars cerca fomentar el llibre i la lectura i, en concret, aquest taller de contes uneix música i literatura infantil a través d'una experiència creativa que involucra el joc, el cant, el cos i el moviment.

'Cançons per a Matilda' és un projecte encapçalat per Arantxa Riera, en el qual s'impulsa la música per créixer millor i convida als nens a jugar, "convertint-la en part natural de la infància, alhora que proporciona moments d'aprenentatge i entrenament que faciliten el desenvolupament cognitiu i socioafectiu".