Consulta aquí les pel·lícules i horaris del Cinema a la Fresca 2019 de Palma

Actualizado 23/7/2019 13:05:16 CET

L'edició d'aquest estiu serà l'última que es desenvoluparà al 100% en el Parc de la Mar

PALMA DE MALLORCA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 32ª edició del 'Cinema a la fresca' de Palma començarà aquest dissabte en el Parc de la Mar, amb la projecció de 'Coco', i inclourà l'emissió d'un total de 26 pel·lícules de les deu que han estat escollides per la ciutadania a través d'una plataforma digital.

El calendari de projeccions abraça des d'aquest dissabte fins el 8 de setembre, tot i que els horaris de les projecciones varien entre les 21.00, 21.30 o 22.00 hores. La cartellera del Cinema a la fresca 2019 se divideix en quatre blocs: terror, pel·lícules infantils, èxits de temporada i temàtica social. Es projectaran en castellà, català o versió original i, en alguns casos, se subtitularan en anglès.

Part de les pel·lícules d'enguany es varen votar a través de la web de participació ciutadana de Palma, tufas.palma.cat. A la votació hi varen participar prop de 500 persones.

CINEMA A LA FRESCA 2019: CALENDARI, HORARIS I PEL·LÍCULES

27 de juliol, dissabte, 22.00 hores: 'Coco' (2017)

Apta per a tots els públics i especialment recomanada per la infància. Projecció en castellà, subtitulada en anglès.

28 de juliol, diumenge, 22.00 hores: 'Campeones'(2018)

Apta per a tots els públics. ra todos los públicos. Projecció en castellà, subtitulada en anglès.

30 de juliol, dimarts, 22.00 horas. 'No me mandes flores'('Send Me No Flowers')(1964)

Homenatge a Doris Day. Apta per a tots els públics. Projecció en anglès, subtitulada en castellà.

31 de juliol, dimecres, 22.00 hores. 'Corazón gigante'('Fusi')(2015)

No recomanada per menors de 12 anys. Projecció en islandès, subtitulada en castellà.

2 d'agost, divendres, 21.30 hores: 'Ferdinand'(2017)

Apta per a tots els públics i especialment recomanada per a la infància. Projecció en castellà, subtitulada en anglès.

4 d'agost, diumenge, 21.30 hores. 'Jurassic World: El regne caigut' ('Jurassic World: Fallen Kingdom')(2018)

No recomanada per menors de 12 anys. Projecció en català, subtitulada en anglès.

6 d'agost, dimarts, 21.30 hores: 'Loving Vincent'(2017)

No recomanada per menors de 12 anys. Projecció en català.

7 d'agost, dimecres, 21.30 hores: 'La llegada' ('Arrival')(2016)

No recomanada per menors de set anys. Projecció en anglès, subtitulada en castellà.

10 d'agost, dissabte, 21.30 hores: 'Los increibles 2'(2018)

Apta per a tots els públics i especialment recomanada per a la infància. Projecció en castellà, subtitulada en anglès.

11 d'agost, diumenge, 21.30 hores. 'El gran showman' ('The Greatest Showman')(2017)

Apta per a tots els públics. Projecció en castellà, subtitulada en anglès.

13 d'agost, dimarts, 21.30 hores: 'It'(2017)

No recomanada per menors de 16 anys. Projecció en castellà.

14 d'agost, dimecres, 21.30 hores: 'Woodstock' ('Woodstock 3 Days of Peace & Music')(1970)

No recomanada per menors de 18 anys. Projecció en anglès, subtítols en castellà.

17 d'agost, dissabte, 21.30 hores. 'El nadó en cap' ('The Boss Baby')(2017)

Apta per a tots els públics i especialment recomanada per a la infància. Projecció en català, subtitulada en anglès.

18 d'agost, diumenge, 21.30 hores: 'La forma del agua' ('The Shape of Water')(2017)

No recomanada per menors de 12 anys. Projecció en castellà, subtitulada en anglès.

20 d'agosto, dimarts, 21.30 hores: 'La llibreria' ('The Bookshop')(2017)

Apta per a tots els públics. Projecció en català.

21 d'agost, dimecres, 21.30 hores. 'Yo, Tonya' ('I, Tonya')(2017)

No recomanada per menors de 16 anys. Projecció en castellà, subtitulada en anglès.

24 d'agost, dissabte, 21.30 hores: 'Gru 3' ('Despicable Me 3')(2017)

Apta per a tots els públics i especialment recomanada per a la infància. Projecció en català, subtitulada en anglès.

25 d'agost, diumenge, 21.30 hores: 'Perfectos Desconocidos'(2017)

No recomanada per menors de 12 anys. Projecció en castellà, subtitulada en anglès.

27 d'agost, dimarts, 21.30 hores: 'The Florida Project'(2017)

No recomanada per menors de 16 anys. Projecció en castellà.

28 d'agost, dimecres, 21.30 hores: 'La mujer que sabía leer' ('Le semeur')(2017)

No recomanada per menors de 12 anys. Projecció en francès, subtitulada en castellà.

31 d'agost, dissabte, 21.30 hores: 'Sherlock Gnomes' ('Gnomeo & Juliet: Sherlock Gnomes')(2018)

Apta per a tots els públics i especialment recomanada per la infància. Projecció en català, subtitulada en anglès.

1 de setembre, diumenge, 21.00 hores: 'Ready Player One'(2018)

No recomanada per menors de 7 anys. Projecció en castellà.

3 de setembre, dimarts, 21.00 hores: 'Call Me By Your Name'(2017)

No recomanada per menors de 12 anys. Projecció en anglès i italià, subtítols en castellà.

4 de setembre, dimecres 21.00 hores: 'La revolución silenciosa' ('Das schweigende Klassenzimmer')(2018)

No recomanada per menors de 12 anys. Projecció en alemany, subtitulada en castellà.

7 de setembre, dissabte, 21.00 hores: 'Isla de perros' ('Isle of Dogs')(2018)

Apta per a tots els públics. Projecció en castellà, subtitulada en anglès.

8 de setembre, diumenge, 21.00 hores: 'Blade Runner 2049'(2017)

No recomanada per menors de 12 anys. Projecció en castellà, subtitulada en anglès.