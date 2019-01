Cladera lamenta la "involució" del PP i la seva "imminent radicalització" en pactar "a qualsevol preu" amb Vox

Publicado 15/1/2019 10:59:47 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha lamentat la "involució del PP" i la seva "imminent radicalització" en pactar "a qualsevol preu i amb tal de governar" amb Vox a Andalusia.

"Aquest pacte significa fer passos cap enrere i retallar llibertats", ha explicat en el ple d'aquest dimarts en resposta a la pregunta de la portaveu del Grup Parlamentari Popular, Margalida Prohens, sobre quin significat té per la consellera la paraula "imminent", en relació a l'aprovació del Règim Especial de Balears (REB).

Referent a això, Cladera ha reconegut que "la dotació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a Balears són insuficients perquè hi ha una baixada d'inversió de l'11 per cent".

No obstant això, ha assenyalat que durant els set anys que va governar l'expresident de l'Executiu central Mariano Rajoy, el PP "mai li va dir que la seva inversió fos insuficient", quan "solament dos anys" van tenir una inversió superior a l'11 per cent.

En aquesta línia, Cladera ha insistit que el Govern sí que s'ha posat en contacte amb l'actual president del Govern, Pedro Sánchez, per assenyalar les manques d'aquests pressupostos i mostrar la seva intenció de "seguir lluitant per això".

Finalment, ha afirmat que si se sumen les partides que recullen el 75 per cent de descompte, així com les partides que recullen diversos convenis com és el conveni ferroviari, l'aportació que fa l'Estat a Balears contempla "un increment del 25 per cent".