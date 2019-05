Comença el tractament aeri contra la plaga d'eruga peluda a onze municipis de Mallorca

Publicado 16/5/2019 12:13:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El projecte de control integral de l'eruga peluda 'Lymantria dispar' de l'alzina a Mallorca per al període 2019-2022 ha iniciat aquest dijous la fase de tractament aeri en punts concrets d'onze municipis de Mallorca.

En un comunicat emès per la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, s'ha explicat que el producte fitosanitari que s'aplicarà és el 'Bacillus thuringiensis', en la varietat Kurstaki (BTK), que està expressament autoritzat per a ser aplicat mitjançant la via aèria.

El seu principi actiu és un bacteri naturalment present en la vegetació i en el sòl i el seu ús és compatible amb l'agricultura ecològica i és respectuós amb les abelles.

L'eruga peluda és un insecte lepidòpter, que en fase larvària s'alimenta de fulles i brots d'alzines, principalment, però també d'altres vegetals i pot provocar defoliacions, afebliment, pèrdua de la coberta vegetal, pèrdua de sòl i alteració de les cadenes tròfiques de diverses espècies de la fauna autòctona i canvis en els processos ecològics de les superfícies forestals afectades, entre altres.

Cal recordar que la fase de tractament terrestre d'aquest Pla integral va començar el passat dia 25 d'abril i que encara no ha finalitzat. Fins al dia 10 de maig, es van tractar 16 parcel·les en la localitat de Costitx, 14 a Llubí i 7 a Inca.

Des de la Conselleria han informat que els ajuntaments implicats són els de Sencelles, Lloret, Sant Joan, Sineu, Costitx, Inca, Llubí, Muro, Búger, Esporles i Valldemossa.

En aquest sentit, han explicat que aquests han sol·licitat i autoritzat per escrit l'actuació al Servei de Sanitat Forestal de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat.

No obstant això, els altres dos municipis afectats per la plaga, Bunyola i Santa Maria, han demanat que no s'actués per via aèria perquè consideren que "per a l'afectació que tenen registrada no val la pena l'esforç".